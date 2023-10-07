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退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高可判20年

記者張聲肇／綜合報導
司法部表示，一名前美國陸軍中士因試圖向中國提供機密情資，6日在舊金山被捕。(美聯社)
司法部表示，一名前美國陸軍中士因試圖向中國提供機密情資，6日在舊金山被捕。(美聯社)

前美國陸軍士官史密特(Joseph Daniel Schmidt)涉嫌提供軍事機密給中國，6日自香港返抵美國時，在舊金山機場被逮捕，聯邦司法部以非法擁有機密與試圖將機密交給中國情報人員兩項罪名起訴他；若定罪，最高可判處20年監禁。

現年29歲的史密特於2015年1月到2020年1月間在華盛頓州路易斯-麥喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)服役，隸屬陸軍第109軍事情報營。退役兩個月後，先後和中國駐土耳其領事館和中國情治單位聯絡，主動向中國提供美國的軍事機密。

司法部說，2020年3月他到香港後，持續把機密情報交給中方，還一度把能夠破解美軍電腦系統的「裝置」交給中國官員，幫他們透過網路獲取美軍情報。他一直住在中國，本周才決定返國。

他被起訴的兩項罪名，各可判處最高10年徒刑，另加25萬元罰款。

他會先在加州北區聯邦地區法院過堂，然後押解到華盛頓州西區法院，靜候審判進展。

負責國家安全的司法部副部長歐爾森(Matthew G. Olsen)說，被賦予國防資訊的人離開公職後仍有責任繼續保護機密，無論在國內外，「三軍將士都曾宣誓保衛國家與憲法，該員不僅試圖提供國防資訊給外國政府，還提供該國足以破解國防部加密電腦網路的資訊，這種行為令人髮指」。

司法部說，史密特服役時的職權，讓他可以取得普通機密和極機密資訊。2020年3月，他到香港「繼續把服役期間取得的機密交給中國情報人員，」也將破解電腦系統的裝置交給中方，並幫中國破解。但是否破解成功，司法部未明言。

本案由聯邦調查局負責偵查，陸軍反情報指揮部提供協助；華盛頓州西區助理聯邦檢察官葛林柏格(Todd Greenberg)和國安局反情報與出口管制組副組長麥肯錫(Matthew J. McKenzie)負責司法起訴。

司法部 華盛頓州 香港

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