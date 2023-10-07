拜習會下月在舊金山登場？等王毅訪華府後敲定

拜登總統6日表示，下月與中國國家主席習近平會面是「有可能的」，儘管目前尚未敲定。圖為拜登(左)與習近平(右)去年11月14日在印尼峇里島會晤。(路透)

美中兩國元首藉下月舊金山舉行的亞太經合會議(APEC)期間，進行拜登 就任總統後第二次面對面會談「拜習會 」已經有譜；拜登6日表示，下月與中國國家主席習近平 會面是「有可能的」，儘管目前尚未敲定。

拜登對記者表示，「(目前)未設定這樣的會面，不過是有可能的」，這是拜登迄今最明確的說明二次「拜習會」已在議程上。

儘管白宮國家安全委員會未證實二次「拜習會」將舉行，但華盛頓郵報引述多位高級政府官員表示，白宮已開始制定在舊金山舉行APEC會議期間舉行「拜習會」的安排。

一名匿名官員說，「非常確定」將會實現「拜習會」，也表示「我們正在開始」規畫過程；另一位高級官員說，拜登期待與習近平會面，但目前仍未做最後確定。

華郵引述政府官員表示，中國外交部長王毅未來幾星期會到訪華盛頓，到時「拜習會」計畫將更加清晰及最終敲定。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇透過電郵回覆媒體查詢時說，「中美兩國正在就雙邊接觸和交流進行溝通。」但沒詳細說明。

拜登與習近平上次面對面會談是去年11月在峇里島舉行20國集團(G20)峰會期間，兩人強調了面對面外交的重要性，並期望兩國關係重回正軌。

然而拜登今年2月下令擊落飄入美國領空的中國氣球，美中關係進一步緊張；今年6月，拜登甚至稱習近平為獨裁者。

儘管如此，拜登過去幾個月多次說期待與習近平會面，習決定不參加上月在印度舉行的G20峰會就讓拜登大為失望，但他仍說希望與習會面。

對於二次「拜習會」的實現，亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所長羅素(Danny Russel)指出，拜、習的共同點都是希望穩定關係，避免國內的問題因國外的爭吵而受到干擾，但雙方都不會做出實質讓步，任何會面的成果都只會是暫時性，然而即便如此，這也將是「一種進步」。