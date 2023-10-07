拜登前腳剛走…習近平擬訪河內 美中爭越南影響力

中國國家主席習近平(右)可能於10月底或11月初訪問河內。圖為今年6月27日，越南總理范明政(左)訪問北京時，與習近平會晤。(美聯社)

拜登 總統9月訪問越南 河內，提升兩國外交關係後，路透6日引述消息人士報導稱，越南和中國官員正在為習近平 可能於10月底或11月初訪問河內做準備。報導指出，這次訪問凸顯東南亞製造業中心日益增長的戰略重要性，中美正在競逐在越南的影響力。

報導引述四名消息人士的說法，稱中越正在擬定一份聯合聲明，預計在訪問期間發布。據指出，雙方正在討論「命運共同體」的說法，這是習近平慣常使用的詞語，但越南官員對於添加這個詞持謹慎態度。消息人士補充，若聯合聲明相關文本取得足夠進展，中國外交部長王毅預計將於10月中旬訪問河內，協助敲定聯合聲明。

習近平這次的出訪，可以視為中美競逐在越南的影響力。此前9月拜登訪問河內時，宣布美越升級為「全面戰略夥伴關係」，兩國並就半導體與關鍵礦物簽訂協議。

但越南政府數據顯示，今年前九個月中國承諾在越南投資近30億美元，是美國同期的六倍，僅次於新加坡。

報導指出，越南現被認為對中美兩個超級大國愈來愈重要，因為它擴大了在全球供應鏈中的作用，從中國進口工業零件並組裝，然後將成品出口到美國或歐洲。

雖然出訪與否仍未定，中越官員正積極安排訪問事宜。據稱，中國已派出一個團隊前往河內，為習近平代表團安排住宿，消息人士透露，團隊一直在尋找預訂越南首都飯店800間客房，路透指出，這一數字與國事訪問相符。

近年中越互動頻繁，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，新華社報導，越共總書記阮富仲去年10月底訪問北京時表示，越南堅定奉行一個中國政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，不同台灣發展任何官方關係。越方不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟，不使用武力對付任何國家，不聯合一國反對另一國。

今年6月27日，越南總理范明政訪問北京時也表示，將繼續積極參與共建一帶一路，深化各領域合作。越方反對將經濟問題政治化，願同中方密切協作，防範及應對各種風險挑戰，不讓任何勢力離間越中關係，構建命運與共的越中全面戰略合作夥伴關係。