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WSJ：怕被限制出境 外企主管不敢赴中國出差

編譯中心／綜合6日電
一些外企高管現在不敢到中國出差，擔心去了以後可能被禁止離境。圖為蘋果公司總裁庫克率團訪問中國。(路透)
一些外企高管現在不敢到中國出差，擔心去了以後可能被禁止離境。圖為蘋果公司總裁庫克率團訪問中國。(路透)

華爾街日報」(The Wall Street Journal)報導，中國正成為部分外國企業高階主管的出差禁地。一些外企高管現在不敢到中國出差，他們擔心去了以後可能被禁止離境。

「華爾街日報」指出，中國政府今年以來對待外企的嚴厲態度，及其針對一些銀行家和高管實施的出境禁令，加劇了對到中國出差的擔憂。一些公司正取消或推遲行程。另一些公司雖然維持正常的旅行計劃，但增加了新的保障措施，包括告訴員工他們可與人結伴入境中國，但不要單獨入境。

ATG Travel Worldwide執行長克林斯(Tammy Krings)表示：「人們對前往中國的旅行持非常謹慎的態度。我會建議只進行對工作至關重要的旅行。」

克林斯說，美國公司取消或推遲赴中商務旅行的情況最近幾周增加了25%左右。一項與美國政府有關聯的調查發現，近五分之一受訪者正減少前往中國的商務旅行。該報告是在9月發布，「華爾街日報」檢視過這份報告。

美國國際安全服務公司全球警衛(Global Guardian)執行長巴克納(Dale Buckner)指稱，過去八個月期間，他的一些客戶，包括在律師事務所、製造商、諮詢公司和其他公司工作的人，曾在中國機場或酒店內被拘留或「軟審訊」，時間通常在二到五個小時之間。

巴克納提及：「你在電影裡看到過這種情況。感覺很好萊塢，但這讓人很不安。」巴克納說，一些美國公司已經聘請安全顧問對員工進行背景調查，以確定是否有某些情況會使他們面臨被中國有關部門拘留的較高風險，這些情況包括從軍經歷、雙重國籍或政治敏感性社交媒體發言。

企業旅行和安全顧問指稱，美國大企業的主要擔憂是，其員工可能會被暫時或長期禁止離開中國。「華爾街日報」上週報導，美國風險諮詢公司德安華(Kroll)駐香港的一名高管在過去兩個月被禁止離開中國。 日本野村國際(Nomura International)一名資深投資銀行家也不能離開中國。

西方官員和人權組織表示，中國政府利用出境限制來幫助其進行刑事調查，向異見人士施壓，或在與外企和外國政府的糾紛中獲得籌碼。此類出境禁令可能會持續數年，有時也會用在那些沒有犯罪嫌疑的人身上。

華爾街 投資 香港

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