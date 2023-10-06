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雷蒙多：華為晶片突破非常令人不安 須再加強出口管制

編譯黃淑玲／綜合報導
華為在商務部長雷蒙多8月訪問中國時突然開賣自製7奈米晶片的新手機，外界多解讀是中國突破美國的高科技封鎖，雷蒙多也首度在國會表示這個發展令人不安。（路透）
華為在商務部長雷蒙多8月訪問中國時突然開賣自製7奈米晶片的新手機，外界多解讀是中國突破美國的高科技封鎖，雷蒙多也首度在國會表示這個發展令人不安。（路透）

美國商務部雷蒙多4日表示，種種有關華為在晶片技術取得突破的報導「非常令人不安」。她強調，她所領導的商務部需要更多方法來落實對中國的出口管制。

雷蒙多在參議院商務委員會的聽證會上表示，「我們需要不同的工具」，「在貫徹管制方面，我們需要更多的資源」。

這是美國高級官員首度公開表示對華為開發的新晶片技術表示憂心。雷蒙多今年8月底訪問中國，在她人還在中國時，華為即發表搭載先進晶片的新手機，大張旗鼓開賣，引燃華府檢討再加強防堵中國科技的動作。

4日是雷蒙多訪中後第二度出席國會聽證。她的中國之行本是為改善華府與北京的關係，

雷蒙多上月在國會聽證會上指出，她還看不到任何證據顯示中國有能力量產華為新手機中的7奈米晶片。彭博資訊說，雷蒙多現在仍面對國會共和黨議員們的密集政治壓力，要求商務部盡量加強管制。

她提到可以援引「限制法案」來擴大商務部權限，以便審查或防止構成國家安全風險的資訊和技術交易。商務部正對搭載先進7奈米晶片的華為新款智慧手機展開調查，但雷蒙多拒絕透露相關進展。

雷蒙多說，今年稍早商務部重罰未取得出口許可就賣東西給華為的美國公司，罰金金額創歷史紀錄，這讓她感到自豪。她對委員會說：「我們該多強硬就會多強硬，但我們需要更多資源。」

雷蒙多 商務部 華為

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