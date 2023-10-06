無證客及芬太尼危機愈演愈烈 美3高官赴墨商討解決之道

美墨邊境非法移民人數創新高，美墨內閣高層5日會談尋求解決之道。(路透)

因應無證移民和芬太尼(Fentanyl)危機愈演愈烈，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)與國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)4日晚共赴墨西哥 ，翌日與墨西哥總統與內閣高層會商，探求解決之道。

紐約時報報導，美墨內閣高層5日會談，展現打擊毒品和槍枝走私的決心，並齊心應對美墨邊境非法移民 人數創新高的問題。

美國官員4日在墨西哥首都墨西哥城，呼籲墨方努力遏止致命的芬太尼流入美國社區，並在海量非法移民榨乾美墨邊境移民資源之際，強調協力應對移民問題的重要性。

美墨官員談判之際，拜登 政府宣布將遣返違法入美的委內瑞拉人，並免除在德州邊境興築17呎邊牆的相關法規，可以續建。

墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel López Obrador)反對築牆，認為新計畫恐分裂美墨移民政策。

布林肯說，「我們有實質進展，必須確定相關對策與時並進，甚至搶得先機。」

布林肯、加蘭德與梅奧卡斯4日私下會見歐布拉多，美方官員感謝墨國政府上月引渡「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)毒梟前首領「矮子」古茲曼(Joaquin 'El Chapo' Guzman)的兒子歐維迪歐‧古茲曼(Ovidio Guzman)。

加蘭德會後表示，「引渡歐維迪歐是我們合作的強烈象徵。」

美墨官員逐漸加強阻止走私人工合成鴉片芬太尼的對策，這種毒品讓美國人的預期壽命大幅減少。

拜登政府希望墨國執法人員釜底抽薪，直接從製造芬太尼的工廠下手。

加蘭德4日發給紐時的聲明表示，「運往美國的芬太尼是我們有史以來應對的最致命毒品威脅，為打擊芬太尼危機，我們將在每個階段追溯與其相關的每一條走私網絡到天涯海角。」

美方官員另會晤墨國外交部長伊巴拉(Alicia Bárcena Ibarra)和國安顧問羅德里奎茲(Rosa Icela Rodríguez)，墨國官員呼籲拜登政府努力遏止美製槍械流入墨國毒梟手中。