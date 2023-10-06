美官員：白宮正籌備11月舊金山APEC場邊「拜習會」

美方官員透露，白宮已著手規畫下個月拜習在舊金山會面，但中方並未證實。圖為拜登（右）與習近平去年在印尼峇里島的會面。（Getty Images）

華盛頓郵報5日報導，白宮開始著手安排美國總統拜登 和中國國家主席習近平下月在舊金山亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊舉行第二次面對面的拜習會 ，以穩定美中關係。

今年輪到美國主辦APEC峰會，外界也一直好奇拜習是否在場邊舉行二會，北京 始終沒鬆口。

華郵引述匿名官員說法表示，相當確定會碰面，雖然雙邊還沒正式公布，美方正在開始著手準備。

拜登就任總統以來幾度與習近平舉行數小時通話，唯一一次面對面會晤是去年11月赴印尼峇里島參加20國集團(G20)峰會時，兩人在場邊舉行歷史性的拜習會，那次會談結論要確保美中持續溝通，並促成美國國務卿布林肯(Antony Blinken)等一眾高層官員先後訪中。

不過，美中軍事溝通管道始終不順暢，國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)在華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的論壇表示，中方多次拒絕美中防長和參謀首長聯席會主席的對話，美國持續呼籲資深官員舉行實質性的對話。

瑞特納表示，已經恢復的外交互動有助於管理部分緊張，但這無法取代軍事溝通。

以台灣為例，瑞特納表示，美國期待在台灣大選後與執政者繼續合作，北京當然想見縫插針，但他呼籲北京在選舉期間都不要這麼做，美國會做好一切準備。

瑞特納說，北京要大規模封鎖台灣並不容易，首先，封鎖台灣衝擊的是全球經濟，沒有國家可以倖免，有些分析甚至認為封鎖台灣對全球經濟的衝擊遠勝於新冠疫情。

其次，他說，台灣仍可以自由選擇與國際社會合作，來獲得社會運行所需的糧食、能源和工業原料，北京將不得不考慮攻擊商船來維持封鎖狀態；如此看來，北京的封鎖成本很高，風險也很高。

瑞特納重申，美國對台政策沒有改變，即便北京指責華府支持台獨，但事實根本不是如此，美國的重點在維持嚇阻力量，而不是推動改變現狀；印太區域的衝突不是迫在眉睫也非不可避免，美國的嚇阻力量既真實且強大，也會持續與區域盟友夥伴推動和平穩定的願景。