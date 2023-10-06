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美官員：白宮正籌備11月舊金山APEC場邊「拜習會」

記者張文馨／華盛頓報導
美方官員透露，白宮已著手規畫下個月拜習在舊金山會面，但中方並未證實。圖為拜登（右）與習近平去年在印尼峇里島的會面。（Getty Images）
美方官員透露，白宮已著手規畫下個月拜習在舊金山會面，但中方並未證實。圖為拜登（右）與習近平去年在印尼峇里島的會面。（Getty Images）

華盛頓郵報5日報導，白宮開始著手安排美國總統拜登和中國國家主席習近平下月在舊金山亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊舉行第二次面對面的拜習會，以穩定美中關係。

今年輪到美國主辦APEC峰會，外界也一直好奇拜習是否在場邊舉行二會，北京始終沒鬆口。

華郵引述匿名官員說法表示，相當確定會碰面，雖然雙邊還沒正式公布，美方正在開始著手準備。

拜登就任總統以來幾度與習近平舉行數小時通話，唯一一次面對面會晤是去年11月赴印尼峇里島參加20國集團(G20)峰會時，兩人在場邊舉行歷史性的拜習會，那次會談結論要確保美中持續溝通，並促成美國國務卿布林肯(Antony Blinken)等一眾高層官員先後訪中。

不過，美中軍事溝通管道始終不順暢，國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)在華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的論壇表示，中方多次拒絕美中防長和參謀首長聯席會主席的對話，美國持續呼籲資深官員舉行實質性的對話。

瑞特納表示，已經恢復的外交互動有助於管理部分緊張，但這無法取代軍事溝通。

以台灣為例，瑞特納表示，美國期待在台灣大選後與執政者繼續合作，北京當然想見縫插針，但他呼籲北京在選舉期間都不要這麼做，美國會做好一切準備。

瑞特納說，北京要大規模封鎖台灣並不容易，首先，封鎖台灣衝擊的是全球經濟，沒有國家可以倖免，有些分析甚至認為封鎖台灣對全球經濟的衝擊遠勝於新冠疫情。

其次，他說，台灣仍可以自由選擇與國際社會合作，來獲得社會運行所需的糧食、能源和工業原料，北京將不得不考慮攻擊商船來維持封鎖狀態；如此看來，北京的封鎖成本很高，風險也很高。

瑞特納重申，美國對台政策沒有改變，即便北京指責華府支持台獨，但事實根本不是如此，美國的重點在維持嚇阻力量，而不是推動改變現狀；印太區域的衝突不是迫在眉睫也非不可避免，美國的嚇阻力量既真實且強大，也會持續與區域盟友夥伴推動和平穩定的願景。

北京 拜登 拜習會

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