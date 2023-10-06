大量無證移民湧入藍州 拜登黨內壓力愈來愈大

無證移民不斷湧入美國，連民主黨執政的藍州也大感吃不消，壓力迅速集中到白宮。圖為紐約市警察協助維護庇護客的秩序。(Getty Images)

紐約時報報導，隨著大量移民 從德州 被運往紐約、丹佛等城市安置，為當地城市帶來壓力，如今許多民主黨 執政的州與城市已開始呼籲拜登應針對邊境無證移民問題提出更有效的解決方案。

拜登政府將擱置環境法案要求，在德州南部興建約20哩長的新邊界圍牆；報導指出，但在邊界議題上，藍州州長的不滿情緒日漸升高，其中又以伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)為代表；他批評政府在邊界安全問題「介入不足和協調不當」，消息人士更指出，普利茲克4月還曾親自向拜登求助。

目前每天有近1200名新移民抵達芝加哥。伊州副州長弗洛雷斯(Sol Flores)說，「這是我們這座城市在近代，從未經歷過的一場重大人道危機。聯邦政府有硬體、軟體與能力來執行這項任務。他們知道如何調動人力資源。」

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)與當地許多團體在去年開始將移民送往民主黨執政州，接收的城市則抱怨，人在抵達之前「沒有協調」，於是造成伊利諾、紐約與麻州等支持民主黨的地方宣布進入緊急狀態並要求聯邦協助。

對此，拜登5日被問及是否認為邊境圍牆有效時，他則毫不猶豫地回答：「並沒有」。不過，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)則說，「目前仍迫切需要打造實體屏障，防止非法入境。」

深陷移民收容問題的丹佛市公共服務部門發言人尤因(Jon Ewing)表示，「現階段我們最需要的是協調。這一場國家危機，並非每個城市都同樣感受到。」他說，「德州艾爾帕索市(El Paso)已經不堪重負，我們對當地深感同情。目前對每個人來說，情況都很糟糕。」

過去長期抨擊聯邦政府未全力關注邊境問題的德州民主黨聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)在受訪時表示，諸如紐約與芝加哥等北部城市的民主黨官員低估了移民湧入所帶來的問題。他說，「當你距離1500哩遠，在電視上看到人們出現，那是一回事，但一旦他們就在你家附近，你就會感同身受了。」