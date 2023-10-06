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澤倫斯基憂：美政爭影響援烏 學者：恐重蹈越戰覆轍

編譯中心／綜合報導
俄軍攻擊烏克蘭哈爾科夫地區造成至少48死，圖為一名遇害婦女的手臂。（路透）
俄軍攻擊烏克蘭哈爾科夫地區造成至少48死，圖為一名遇害婦女的手臂。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)5日明白表示，美國明年總統大選前的政治論戰恐削弱華府對基輔的支持，令他感到憂心。政治新聞網站Politico Europe報導，美國國會1日通過45天的短期支出法案，卻剔除援助烏克蘭的60億美元款項，眾院議長麥卡錫幾天後遭罷免，對烏援助也被點名為罪狀之一，讓烏克蘭對接下來可能發生的事情感到不知所措。

學者已提出，未來美國國會是否會像當年越戰一樣，拒絕撥款導致美軍撤離、南越失利，值得觀察。

澤倫斯基另指出，俄羅斯軍隊5日攻擊烏克蘭東部哈爾科夫市(Kharkiv)一家雜貨店，造成至少48人死亡。他在社群媒體發布聲明指：「俄國用火箭襲擊一家普通雜貨店的殘酷罪行，完全是蓄意的恐怖攻擊。」

澤倫斯基在西班牙格拉納達出席歐洲政治共同體高峰會，他表示，拜登總統保證華府會繼續支持基輔，但也坦承美國已經進入「艱難的選舉時期」。他說：「有各種聲音，有的非常奇怪，我們會就此討論。」

「歐洲聯盟外交與安全政策」高級代表波瑞爾(Josep Borrell)則說，華府政治傾軋損及對基輔的支持，歐洲無法填補其間差距。他說：「烏克蘭需要歐盟支持，也需要美國支持。歐洲能夠填補美國留下的缺口嗎？這個嘛，歐洲當然無法取代美國。」

烏克蘭極度依賴於外國財務與軍事援助，以維持經濟運轉及作戰，預期在明年收到428億美元國際援助，其中很大一部分資金將來自美國。現在隨著麥卡錫倒台，眾院因議長懸缺暫時癱瘓，美國未來對烏克蘭的撥款處於不確定狀態。

烏克蘭資深國會議員克里姆普什–欽察澤(Klympush-Tsintsadze)承認，「我們嚇壞了，這對我們是一場災難。」一名不具名烏克蘭國會議員則說，「好吧，我們被耍了」。

烏俄戰爭戰況膠著，加上美國近來國內政治及兩黨鬥爭加劇，加深了烏俄戰爭發展的疑慮。華盛頓郵報指出，烏克蘭無法在戰場上取得決定性勝利，引發外界對衝突可能變成僵局且國際挺烏減弱的擔憂。

華爾街日報則指，烏克蘭「收復全部失土」的核心目標固然明確，卻因西方對此支持態度有限而難以達成；美國與歐洲盟國想阻止俄國取勝，卻想避免戰事升溫風險，使得西方縱有意讓戰爭結束，拿出的方案都不被俄烏埋單。

學者開始擔心美國是否會重蹈越戰覆轍，華府智庫「歐洲政策分析中心」所長波利亞可娃(Alina Polyakova)表示：「設下戰事不升級、避免失控等指導原則，美國等於自己造成衝突冗長，最終陷入進退兩難的尷尬處境，連幫烏克蘭取得優勢逼對手談判的次要目標都未必能夠做到」。

俄軍攻擊烏克蘭哈爾科夫地區造成至少48死，圖為一名婦女下在辨認遺體。（路透）
俄軍攻擊烏克蘭哈爾科夫地區造成至少48死，圖為一名婦女下在辨認遺體。（路透）

烏克蘭 華府 澤倫斯基

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