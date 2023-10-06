我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

美戰機在敘利亞上空擊落土耳其無人機 兩國緊張關係可能加劇

編譯盧炯燊／綜合5日電
美軍一架F-16戰機5日在敘利亞上空擊落一架土耳其無人機。(歐新社檔案圖)
美軍一架F-16戰機5日在敘利亞上空擊落一架土耳其無人機。(歐新社檔案圖)

美軍一架F-16戰機5日在敘利亞東北部上空擊落一架土耳其無人機，這是美國首次擊落北約盟國土耳其的飛機，勢令兩國早已緊張的關係進一步加劇。

美國軍方指出，最初有多架無人機在美軍畫定的軍事行動區域內飛行，在美軍發出警告後無人機飛走，但隨後有一架無人機折返，美軍於是出動F-16戰機將之擊落。

美方官員表示，沒有理由認為土耳其無人機是有意針對美軍，然而這架無人機配備武器、飛到距美軍半公里範圍內，並且沒有理會美軍要它遠離的警告。

土耳其無人機5日上午在距離美軍約一公里的敘利亞哈塞克(Hasakah)庫德族人控制區展開空襲行動，幾個小時後即發生無人機遭美方擊落事件，這距離美軍基地不到半公里。

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)5日在記者會指出，國防部長奧斯丁之後與土耳其國防部長通電話，賴德聲稱會談富有成果。新任參謀長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)也與土耳其參謀長古拉克 (Metin Gürak) 通電話。美軍高層全面出動，顯然是希望緩和緊張關係。

目前約有900名美軍駐在敘利亞，與庫德族人領導的武裝分子合作打擊伊斯蘭國。但土耳其長期以來指責敘利亞庫德人是針對安卡拉的恐怖分子，尤其是安卡拉10月1日發生炸彈爆炸，更認定是庫德人所為。

土耳其官員表示，根據掌握的情報，安卡拉爆炸案的肇事者是從敘利亞進入土耳其。

但美國堅稱在敘利亞與之長期合作的「敘利亞民主力量」(SDF)是專注於打擊伊斯蘭國恐怖分子，而不是反對土耳其。

美軍擊落土耳其無人機事件不但加劇美土緊張關係，還給美國在中亞、歐洲的行動，乃至烏克蘭問題均蒙上了陰影。

華盛頓一直期望緩和與安卡拉關係，因為它需要土耳其合作，除了確保瑞典加入北約外，也為未來烏克蘭問題發揮關鍵作用，並應對中東的恐怖主義威脅。

庫德族控制的敘利亞東北部城市日前遭攻擊，駐地美軍與庫德族合作打擊伊斯蘭國。（路透...
庫德族控制的敘利亞東北部城市日前遭攻擊，駐地美軍與庫德族合作打擊伊斯蘭國。（路透）

土耳其 國防部 烏克蘭

上一則

雷蒙多：華為晶片突破非常令人不安 須再加強出口管制

下一則

諾貝爾文學獎 挪威佛斯摘桂冠 作品表達焦慮無力

延伸閱讀

美軍在敘利亞擊落土耳其製無人機 為首度擊落北約飛機

美軍在敘利亞擊落土耳其製無人機 為首度擊落北約飛機
敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死 防長躲過一劫

敘利亞軍校遭無人機攻擊至少百死 防長躲過一劫
四川無人機大會 自爆式無人機等多款軍用機型亮相

四川無人機大會 自爆式無人機等多款軍用機型亮相
解燃眉之急 美軍證實將繳獲伊朗彈藥轉運烏 送出100萬發

解燃眉之急 美軍證實將繳獲伊朗彈藥轉運烏 送出100萬發

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售