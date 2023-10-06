美戰機在敘利亞上空擊落土耳其無人機 兩國緊張關係可能加劇

美軍一架F-16戰機5日在敘利亞上空擊落一架土耳其無人機。(歐新社檔案圖)

美軍一架F-16戰機5日在敘利亞東北部上空擊落一架土耳其 無人機，這是美國首次擊落北約盟國土耳其的飛機，勢令兩國早已緊張的關係進一步加劇。

美國軍方指出，最初有多架無人機在美軍畫定的軍事行動區域內飛行，在美軍發出警告後無人機飛走，但隨後有一架無人機折返，美軍於是出動F-16戰機將之擊落。

美方官員表示，沒有理由認為土耳其無人機是有意針對美軍，然而這架無人機配備武器、飛到距美軍半公里範圍內，並且沒有理會美軍要它遠離的警告。

土耳其無人機5日上午在距離美軍約一公里的敘利亞哈塞克(Hasakah)庫德族人控制區展開空襲行動，幾個小時後即發生無人機遭美方擊落事件，這距離美軍基地不到半公里。

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)5日在記者會指出，國防部 長奧斯丁之後與土耳其國防部長通電話，賴德聲稱會談富有成果。新任參謀長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)也與土耳其參謀長古拉克 (Metin Gürak) 通電話。美軍高層全面出動，顯然是希望緩和緊張關係。

目前約有900名美軍駐在敘利亞，與庫德族人領導的武裝分子合作打擊伊斯蘭國。但土耳其長期以來指責敘利亞庫德人是針對安卡拉的恐怖分子，尤其是安卡拉10月1日發生炸彈爆炸，更認定是庫德人所為。

土耳其官員表示，根據掌握的情報，安卡拉爆炸案的肇事者是從敘利亞進入土耳其。

但美國堅稱在敘利亞與之長期合作的「敘利亞民主力量」(SDF)是專注於打擊伊斯蘭國恐怖分子，而不是反對土耳其。

美軍擊落土耳其無人機事件不但加劇美土緊張關係，還給美國在中亞、歐洲的行動，乃至烏克蘭 問題均蒙上了陰影。