普里格津之死 普亭：手榴彈爆炸 非攻擊

俄羅斯總統普亭(左)從手榴彈碎片推論普里格津(右)死亡，與機上爆炸有關，稱非遭外來攻擊。(Getty Images)

俄國 總統普亭 5日從傭兵集團「瓦格納」前首領普里格津 (Yevgeny Prigozhin)失事飛機罹難者身上發現手榴彈碎片，推論機上人員喝酒吸毒「不慎」引爆手榴彈以致墜機，導致普里格津等十人死亡；普亭並稱沒有跡象顯示飛機遭外來攻擊或暗中破壞。

國家廣播公司新聞網(NBC News)和美聯社報導，普亭在瓦格納傭兵集團頭目的座機墜毀六周後，在索契(Sochi)舉行的瓦爾戴論壇(Valdai Discussion Club)上，提出和一般認為的暗殺大異其趣的「手榴彈爆炸」論。

普亭說，「我知道，該公司(集團)高層主管之間，到底發生了什麼，大家都好奇。調查委員會主席巴斯企金(Alexander Bastrykin)前幾天向我報告說，從墜機現場死者身上發現有手榴彈碎片。」

他暗示說，飛機全員喪生，乘員可能扮演了某一角色，也就是說，喝了酒或吸了毒，玩手榴彈玩出爆炸、集體赴死的下場。

「很不幸，」普亭說，「調查人員未從死者的血液檢測是否有酒精或毒品成分，不過我們知道，該集團叛變後，俄國聯邦情報局(FSB)調查發現，該集團在聖彼得堡的總部辦公室，藏有100億盧布現鈔，還有五公斤的古柯鹼。」

美國情報認為，普里格津座機是「有人刻意置放的炸藥」在空中爆炸後墜毀。

克里姆林宮否認它在此一災難事件中有任何角色，不過，NBC新聞網引述多名美國官員說，美國的情報界幾乎一致認為，「暗中破壞」才是飛幾墜毀的主因。

由於6月底普里格津帶頭叛變，一路攻到莫斯科近郊，對普亭造成他從未面臨的「最嚴重威脅」，因此西方普遍認為普亭蓄意報復，可能或多或少是普里格津死亡的原因。

普亭強調，「飛機(墜毀前)未曾受到外來的衝擊，這是很確定的事實，俄國調查委員會調查後確認的事實。調查還持續進行。」