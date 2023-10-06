拜登大轉彎 美墨邊境將增20哩圍牆 川普促道歉

拜登政府5日突然釋放將重啟美墨邊境圍牆的工程，引起一片譁然。圖為拜登（中）今年一月巡視德州艾爾帕索時所攝。（美聯社）

「聯邦公報」(Federal Register)5日公告，拜登 政府以「非法入境 猖獗」為由，將豁免26項聯邦法規，允許德州南部格蘭德河谷(Rio Grande Valley)美墨邊境地帶增設圍牆；這與拜登政府早期矢言「拒絕再蓋一呎牆」的說法形成鮮明對比，5日隨即引發政治風暴，不僅拜登為此緩頰，前總統川普 也要拜登道歉。

拜登：為了用完川普任內築牆經費

拜登總統5日對媒體表示，政府必須依照規定，用完前總統川普任內獲得國會批准的築牆經費，在美墨邊境興建大約20哩藩籬，沒有其他選擇。拜登之前曾批評川普的邊境築牆計畫既浪費錢又無法遏止非法入境。川普則在社群媒體貼文抨擊拜登政策大轉彎，並說會等拜登的道歉。

拜登對媒體說，築牆經費是在川普任內完成撥款，「我曾想辦法調整撥款，但是他們不同意。法律規定這筆經費必須根據編列目的使用，我無權阻止。」

否認對打擊非法入境有效 仍要築

拜登表示要用完川普任內的築牆經費，在美墨邊境增設20哩藩籬。圖為拜登一月巡視德州艾爾帕索。（美聯社）

有記者詢問是否認為邊境築牆是打擊非法入境的有效方式，拜登回答：「不是。」

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)答覆媒體詢問時，無法說明拜登設法改變經費使用目的的具體時間點。白宮也無法解釋為何選在此時執行這筆築牆預算。

根據最新「聯邦公報」(Federal Register)公告，拜登政府以「非法入境猖獗」為由，將豁免26項聯邦法規，允許德州南部史塔郡(Starr County)美墨邊境地帶興建圍牆。豁免法律包括「清淨空氣法」(Clean Air Act)、「安全飲用水法」(Safe Drinking Water Act)、「瀕臨危險物種法」(Endangered Species Act)。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)5日在墨西哥記者會上也說：「我們別無選擇。」他說，築牆經費有法律強制效力，「我們請求國會撤回，但沒獲准。我們必須遵守法律。我們政策與執政第一天以來都一樣，我們反對邊境築牆。」

拜登總統競選時公開允諾「不會於任內再築一呎邊牆」，聯邦政府2021年初期暫停興修新的邊境城牆。

海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)發言人5日發表聲明說，築牆預算2019年完成撥款，國土安全部依法必須根據預算編列目的執行。

美聯社報導，德州史塔郡在這個會計年度裡，出現了大約24萬5000名偷渡入境的無證客。

因應德州邊境非法移民暴增，聯邦海關與邊境保護局(CBP)於6月宣布，計畫在格蘭德河谷地區興築綿延20哩的邊牆。

CBP發言人向「福斯數位新聞」(Fox News)證實，免除法規的計畫適用6月宣布的邊牆計畫，針對史塔郡的17哩區域。