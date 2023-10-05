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新聞周刊：中無證客增長翻倍 學者憂奉命偷渡、威脅國安

記者顏伶如／綜合報導
圖為今年4月5日，德州國民兵協助來自中國的一對母女越過邊界，進入美境。(路透)
圖為今年4月5日，德州國民兵協助來自中國的一對母女越過邊界，進入美境。(路透)

新聞周刊(Newsweek)4日報導，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅，並懷疑其中是否某些偷渡客是奉中國政府命令而踏上闖關之旅。

根據海關與邊境保護局統計，截至今年8月為止的11個月間，查緝將近4萬5437名中國籍無證客，相較之下，2022會計年度當中，查獲中國籍無證客為2萬8000人。統計顯示，中國籍無證客大多在美墨邊境遭到查緝，單身成年人占絕大多數，有3萬9427人。一名專家受訪時指出，中國無證客大增可能對美國造成潛在國安威脅，「這讓人不禁質疑，其中有沒有人是奉中國命令而來的？」

政治諮詢機構「彩虹獨立研究所」(IRIS Independent Research)國安分析師蕾貝卡‧葛蘭特(Rebecca Grant)說：「我們知道中國無所不用其極，動用所有間諜手段，企圖窺探我們的軍事與高科技。」她指出：「我們知道中國政府並非我們的朋友，因此無證客大增的現象，肯定對國家安全造成隱憂」。

葛蘭特表示，雖然中國無證客與其他國家一樣都以單身成年人占絕大多數，「但美國民眾想知道的是，有沒有中國共產黨成員從南部邊境滲透進來？」

她說：「這些中國公民入境之後前往何處?國土安全部或其他單位是否有任何追蹤措施或相對因應？這些人都是經濟因素而出走的無證客嗎，還是有其他原因？」。

葛蘭特表示，邊境是偷渡入美的管道，某些人想要追求更好的生活，「但我想有些中國無證客可能是要來窺視我們，而且會做出某種程度的消息回報」。

今年大批中國籍無證客自美墨邊境走線進入美國。圖為今年4月，一名中國無證客越過邊界...
今年大批中國籍無證客自美墨邊境走線進入美國。圖為今年4月，一名中國無證客越過邊界後向聯邦邊防警員自首，接受搜身檢查。(路透)

無證客 偷渡客 間諜

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