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紐市精英私校系統 控股方被指有「中共背景」

記者許君達／紐約報導
美國貝塞斯獨立學校幕後控股人胡祖六。(春華資本官網)
美國貝塞斯獨立學校幕後控股人胡祖六。(春華資本官網)

在紐約和全美多地設有分校的貝塞思獨立學校(Basis Independent Schools)近日被曝，其幕後股東為與中國共產黨關係密切的財團。該財團旗下的教育集團掌握著全美多地共十所「貝塞斯」私校，亦包括其他私校品牌，而其實際控制人則被指為中共黨員。

貝塞斯學校在紐約共有四個校區，分別位於曼哈頓和布碌崙(布魯克林)。該校以學費低於其他精英私校但教學品質出眾、排名名列前茅而著稱。目前，貝塞斯獨立學校還在加州、華盛頓、維吉尼亞、亞利桑那等地設有校區，並呈持續擴張之勢。

2019年，貝塞斯獨立學校創始人布洛克夫婦(Michael Block、Olga Block)將其出售給了總部位於加州的「春天教育集團」(Spring Education Group)。當時，這家集團被指「有中國背景」，但具體情況外界尚不清楚。直到今年9月，佛州教育廳宣布，「經過透徹的調查」，春天教育集團旗下的該州四所學校「與中國共產黨有直接聯繫，其聯繫對這些學校的學生和公眾的健康、安全和福利構成了迫在眉睫的威脅」。

據「紐約郵報」4日報導，春天教育集團由總部位於香港的「春華資本」(Primavera Capital Group)控制，而「春華資本」的董事長兼執行長是被指有中共黨員身分的胡祖六。

報導同時指，春天教育集團否認了胡祖六的中共黨員身分，並透過消息人士稱幕後老闆並不參與制定課程，學校也經過了聯邦政府的嚴格審查。該集團的一位發言人表示，他們旗下的學校都由本地人管理，與國內外任何政府和政黨都無關係。

據報導，胡祖六1963年生於中國湖南，畢業於北京清華大學和哈佛大學，獲哈佛經濟學博士學位。公開信息顯示，他曾任高盛合夥人、大中華區主席，還曾在國際貨幣基金組織(IMF)、香港政府、港交所等機構任職，2010年成立「春華資本」。

「紐約郵報」報導，胡祖六曾在中共中央黨校開設課程，並擔當中國政府高層的智囊，他還是中國統戰機構湖南省政協的委員。春華資本官網稱，胡祖六親自策畫和直接領導的投資項目包括TikTok的母公司「字節跳動」以及因幫助中國政府生產用以侵犯人權的監控設備而被美國制裁的「商湯科技」等。

胡祖六的「春華資本」近年來在美國大手筆投資教育產業。收購貝塞斯學校的價格雖未公開，但有據可查的是，布洛克夫婦在出售學校後不久，便開始大量購買房產。此後，貝塞斯也持續擴大學校網絡，2022年，該校一口氣在矽谷地區開了兩所新校。今年5月，「春華資本」收購了美國考試培訓公司Princeton Review和在線教育平台Tutor.com。當時，由於Tutor.com與美國軍方簽有長期合同，有大量現役軍人、國防部職員及其家屬會用個人信息登錄使用該網站，因而曾引發傳媒的關注。

春天教育集團否認了胡祖六的中共黨員身分，並透過消息人士稱幕後老闆並不參與制定課程，學校也經過了聯邦政府的嚴格審查。該集團的一位發言人表示，他們旗下的學校都由本地人管理，與國內外任何政府和政黨都無關係。

教育 中共 加州

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