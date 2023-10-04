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地緣政治干擾 台矽盾保護力減弱 估晶圓代工封測 2027年市占下滑

記者鍾張涵、尹慧中／台北報導
研調機構IDC最新報告指出，受地緣政治干擾，半導體產業鏈產生新變化，預期2027年台灣在全球晶圓代工、封測市占率都將下滑。(本報資料照片)
研調機構IDC最新報告指出，受地緣政治干擾，半導體產業鏈產生新變化，預期2027年台灣在全球晶圓代工、封測市占率都將下滑。(本報資料照片)

台灣半導體業在全球的高市占優勢正面臨下滑壓力。國際數據資訊(IDC)最新報告指出，地緣政治因素干擾下，半導體產業鏈產生新的區域發展變化，預期2027年台灣在全球晶圓代工、封測市占率都將下滑，其中晶圓代工市占率將從今年的46%降至43%，封測市占則恐失守五成大關。

台灣在晶圓代工與封測市占都是全球之冠，台積電、聯電、日月光投控等都是業界耳熟能詳的大廠，也讓半導體被形容為台灣的「矽盾」。業界認為，IDC最新報告意味半導體作為台灣「矽盾」的保護力，正因大廠開始啟動亞洲、歐洲、美洲等地新廠建置而開始減弱。

IDC於3日公布最新「地緣政治對亞洲半導體供應鏈的影響—趨勢與策略」研究報告，指出在各國晶片法案及半導體政策影響下，半導體製造商紛紛被要求建立「中國＋１」或「台灣＋１」的生產規畫，晶圓製造及封測產業在全球進行了不同於以往的布局，促使半導體產業鏈產生新的區域發展變化。

IDC亞太區半導體研究負責人暨台灣總經理江芳韻說，「地緣政治影響形成了強大的推力與拉力，使半導體產業鏈進行了一波新的區域轉移。各國將更加注重自身供應鏈的自主性、安全性和可控性。未來半導體產業將從全球化、供應鏈功能協作朝向多區域、多生態競爭。短期地緣政治雖不會立即對業務產生影響，但長期來看，將是半導體產業在市場、效率和成本外，愈來愈重要的考量及發展關鍵」。

在晶圓代工方面，IDC分析，台積電與三星、英特爾開始在美國進行先進製程布局，美國將在晶圓代工逐步產生影響力。中國大陸雖在先進製程發展遇到阻力，但在中國大陸內需市場及國家政策推動下，成熟製程發展快速，預期在以生產地區為基礎的分類下，中國在整體產業區域比重將持續增加，2027年將達29%，較今年提升2%。

至於台灣2027年市占預估將從今年的46%降至43%。美國也在先進製程有所斬獲，2027年七奈米及以下市占率，預期將達11%。

IDC預估2027年東南亞在全球半導體封裝測試市占率將達10%，台灣占比則將由去年的51%下滑至47%。

供應鏈 台積電 東南亞

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