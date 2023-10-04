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參院領袖舒默下周率團訪中日韓 在中國將提敏感議題

記者張聲肇／綜合報導
聯邦參院多數黨領袖舒默下周將率領兩黨六人代表團訪問中、日、韓三國。(Getty Images)
聯邦參院多數黨領袖舒默下周將率領兩黨六人代表團訪問中、日、韓三國。(Getty Images)

聯邦參院多數黨領袖舒默下周在國會休會期間，將率兩黨六人代表團訪問中、日、韓三國，屆時將向中國政府表達美國國會對兩國之間敏感議題的立場，例如侵犯少數族裔人權和販運芬太尼毒品到美國，造成「用藥過量致死」的問題。

舒默的助理說，參議員也將向中方提出全球競爭的有關議題，如美方認為中國在投資貿易方面有「不公平」的做法，北京在國際社會所扮演的角色，以及美中雙方可能合作的事項。

這個跨黨派代表團對中國的意見，反映拜登政府對中國有緊有鬆的「兩手策略」，舒默本人是｢對中強硬」派；他的辦公室說，此行的目的是推進美國在該地區的經濟與國家安全利益，代表團將會見這三國的政府與企業領袖，也將和在當地打拼的美國企業主管見面。

助理說，舒默將力爭「平等互惠」，替美國勞工與企業爭取和中國公平競爭的條件，同時，為了國家安全，設法維持美國在尖端科技領域的領先地位。

商務部長雷蒙多8月訪中時，聽到在中國的美國企業主管說，在中國投資的事業越來越難維持，因為中國政府時常祭出罰款、調查蒐證等手段，使得做生意的風險越來越大，中國變成「不值得投資」的地方。

代表團中的共和黨領袖克拉波(Michael D. Crapo，印第安納州)說，代表團正在安排晤見中國最高領導人習近平。克拉波打算詢問中方，為甚麼調查總部在印第安納州的美光科技(Micron Technology)。

習近平2015年訪問華府時，曾和當時的參院領袖麥康諾(共和黨-肯塔基州)和少數黨領袖雷德(Harry Reid，民主黨-內華達州)都見過面。

其他四名訪問團成員是卡西迪(Bill Cassidy，共和黨-路易西安納州)、甘迺迪(John Kennedy，共和黨-路易西安納州)、哈珊(Maggie Hassan ，民主黨-新罕布夏州)和奧索夫(Jon Ossoff，民主黨-喬治亞州)。

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