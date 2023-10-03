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芝加哥104歲人瑞跳傘成功 創下最高年齡跳傘紀錄

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥的104歲人瑞霍夫納1日高空跳傘成功，創下世界最高壽的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)
芝加哥的104歲人瑞霍夫納1日高空跳傘成功，創下世界最高壽的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

「年齡只是一個數字。」芝加哥的104歲人瑞霍夫納(Dorothy Hoffner)說。她日前在位於沃他華(Ottawa)的芝加哥高空跳傘中心(Skydive Chicago airport)，自1萬3500呎的高空一躍而下並跳傘成功，創下世界最高年齡的跳傘紀錄。

芝加哥的104歲人瑞霍夫納1日創下世界最高壽的跳傘新紀錄。成功落地後，她在友人協...
芝加哥的104歲人瑞霍夫納1日創下世界最高壽的跳傘新紀錄。成功落地後，她在友人協助下，向支持者揮手。(美聯社)

霍夫納推著她的助行器來到跳傘中心，把助行器放在離飛機不遠的地方後，再由兩名專業教練扶持她走上飛機的台階，並進入機艙，然後霍夫納扣上安全帶，她拒絕穿跳傘裝，但願意隨身帶著測高儀。

霍夫納在100歲那年第一次嘗試跳傘，因為她的好友科南特(Joe Conant)計畫去跳傘，霍夫納覺得有趣也想參加。但當時她在飛機上是被人從後面推出去的。

因此這次她堅持要自己帶頭跳下，並迫不及待地喊著說「走吧，走吧」。

飛機升空後，螺旋槳發出巨大的引擎聲，但霍夫納是唯一不怕噪音而沒戴耳塞的乘客。

當機艙門打開後，她搖晃地走向門邊，和協助她一起跳傘的教練巴克斯特(Derek Baxter)縱身躍入空中。

七分鐘後她安全降落，臉上仍帶著興奮驚喜的神情說：「太棒了，但在空中的感覺也很好。」她覺得漂浮在空中很平穩， 並說整個過程很愉快。但她下次想嘗試沒有坐過的熱氣球。

霍夫納的一生都在芝加哥度過，她在加菲爾公園市(Garfield Park)長大並生活了50年，之後搬到傑弗遜公園市(Jefferson Park)。過去10年來住在布魯克代爾湖景(Brookdale Lake View)養老社區。

她說她自1938年開始就一直在伊利諾貝爾(Illinois Bell)公司擔任接線生的工作到退休，從未結婚或有孩子，她說這是她長壽的主要原因，因為她只需要好好照顧自己，不用替別人擔心。

另外，她把晚年的健康歸功於上帝，她相信上帝對她非常好。

霍夫納說她不是都沒有遭遇痛苦，但上帝讓她堅持活下來。

她一生多半不喜歡冒險，但每週會跟兩個女性朋友吃飯，也曾出國到各地旅行。

她鼓勵大家嘗試高空跳傘，因為跳傘費用出奇的低，而且非常寧靜。但她不確定自己會不會再來一次，因為不知到未來會發生什麼。

霍夫納在12月將滿105歲，打破瑞典103歲的拉森(Linnéa Ingegärd Larsson)去年締造的世界最高齡跳傘者的紀錄。

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