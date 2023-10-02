66%台灣民眾盼對美中等距 4成8認美會派兵援台

據聯合報系最新調查，近五成台灣民眾相信，台海若開戰美軍會來協防。圖為台陸軍八軍團今年新制教召訓練，有美方人員參與。(本報資料照)

聯合報系「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六的台灣民眾主張台灣不應向美國或中國大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，四成八民眾相信美國會派兵協防台灣，四成覺得不會，看法逆轉。

觀察美中台三角關係中，民眾對台灣立場的主張，調查發現，有六成六民眾認為無論是對於美國或大陸，台灣都應該維持等距或或不傾向任一方，二成一主張應向美國傾斜，傾向大陸靠攏者僅7%。

從政黨傾向來看，民進黨 支持者有五成六認為台灣應向美國傾斜，比率高於維持等距者的四成一，國民黨 、民眾黨支持者和無政黨傾向的中立民眾，則多主張對美國或大陸應維持等距，比率超過七成。

和前一年相比，有四成民眾認為今年大陸武力犯台的風險升高，僅7%覺得有減少，四成六認為中方武力犯台風險和去年差不多。

國民黨支持者中，有五成四認為中方武力犯台風險較去年升高，民進黨支持者則有五成五覺得和去年差不多，無政黨傾向的中立民眾，三成七認為風險升高，四成八覺得和去年差不多。

如果兩岸發生軍事衝突，台灣民眾對於美國是否會派兵協防台灣的評估雖然還是相當分歧，但去年調查有四成二民眾相信美方會派兵協防，四成六覺得不會，今年則逆轉為四成八相信美國會派兵協防台灣，覺得不會的比率則降為四成。

其中，民進黨支持者有八成相信美國會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者則各有六成八及六成一覺得不會，無政黨傾向的中立民眾有四成七相信美國會協防台灣，三成四覺得不會。

另外，面對中方一直不放棄武力犯台，台方明年起恢復一年制徵兵，調查發現，有七成三的台灣民眾認為這項制度有其需要，二成的人覺得沒有必要；無論政黨傾向為何，都以認為此項政策有需要的比率居多。