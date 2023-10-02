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民調：85%台灣民眾認兩岸需維持溝通 4成盼加強經貿

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
前總統馬英九與台北市長蔣萬安（前左）今年訪問大陸，超過半數民眾持正面看法，認為對兩岸關係「利大於弊」。圖為蔣萬安參加上海雙城論壇時，參訪洋山深水港。(圖：北市府提供)
前總統馬英九與台北市長蔣萬安（前左）今年訪問大陸，超過半數民眾持正面看法，認為對兩岸關係「利大於弊」。圖為蔣萬安參加上海雙城論壇時，參訪洋山深水港。(圖：北市府提供)

聯合報系「兩岸關係年度大調查」顯示，八成五台灣民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，四成台灣民眾期待兩岸經貿關係持續加強。

去年美國時任眾院議長裴洛西訪台後，中方公告暫停台灣部分農漁產品輸入中國大陸，近期則公告暫停台灣芒果輸入。

調查發現，今年雖然有四成二民眾擔心台灣農漁業或其他產業會因為大陸繼續擴大限制範圍或終止「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)受到影響，但擔心比率較去年降低九個百分點，五成一無此顧慮。交叉分析發現，民進黨與民眾黨支持者都有逾半不擔心大陸對台農漁產品設限。

關於兩岸經貿關係走向，儘管台灣對大陸的貿易依賴度居高不下，但仍有四成民眾認為雙方應該持續加強經貿合作，三成六主張維持當前水準，僅一成八認為兩岸應降溫。和去年調查結果相比，主張維持現況或加強合作的民眾各增加二及三個百分點。

至於中共軍機軍艦頻繁對台騷擾，並曾展開圍台軍事演習，調查發現，多數民眾仍理性主張兩岸溝通管道不能因中共惡意而關閉，認為兩岸非常需要和還算需要維持溝通管道者各占四成七及三成八，合計比率達八成五，且比去年略增二個百分點，僅百分之九的人主張兩岸無溝通必要。

分析顯示，即便是民進黨支持者，也有七成四認為兩岸需要維持溝通管道，僅二成一覺得沒有必要。

外交角力上，中華民國正副元首到美國「過境外交」行之有年，但民眾對於總統蔡英文及副總統賴清德今年以來過境美國的評價不一，雖有四成一民眾認為過境外交提高台灣國際能見度，利多於弊，但也有三成一認為此舉讓台灣增加軍事經濟風險，弊多於利，另有一成六認為利弊各半。

另一方面，前總統馬英九及台北市長蔣萬安今年皆曾訪問大陸，五成六民眾認為對兩岸關係利大於弊，一成三持相反看法，一成九認為利弊各半，一成三無意見或未回答。

可能導致兩岸關係轉趨緊張的因素。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
可能導致兩岸關係轉趨緊張的因素。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
台灣民眾對兩岸經貿政治議題的看法。(資料來源／聯合報系民意調查中心)
台灣民眾對兩岸經貿政治議題的看法。(資料來源／聯合報系民意調查中心)

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