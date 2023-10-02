57%台灣民眾 盼兩岸永遠維持現狀 創新高

根據聯合報系最新調查，台灣民眾西進大陸發展意願略升。圖為執行兩岸小三通的金門水頭碼頭。(本報資料照)

聯合報系「兩岸關係年度大調查」顯示，五成七的台灣民眾主張台灣「永遠維持現狀」，比率創歷次調查新高。此外，民眾西進意願略有回升，願意赴大陸就業 者前三年都低於三成，今年增加到三成一。

對於台灣前途的主張，今年調查發現，有一成三台灣民眾希望盡快獨立，一成三傾向維持現況以後再獨立，3%主張急統，8%主張緩統，57%希望永遠維持現狀。

和去年的調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由五成三上升至五成七，增加五個百分點，是2010年以來歷次調查的最高點；主張急統和緩統的比率近四年來變化不大，合計比率都在一成左右；主張急獨和緩獨的比率合計為二成六，比去年減少五個百分點。

調查還發現，台灣民眾西進就業意願在2018年攀升至四成三的高點後急轉直下，有意願者前三年都低於三成，今年調查回升至三成一。願意到大陸創業的人，同樣在2018年達到三成高點後，前三年都維持在一成九左右的低點，今年調查回升至二成一。

分析發現，20至29歲和50至59歲世代有意願赴大陸就業者各占三成四及四成，比率較高；至於目前在學學生中，則有四成六不排斥前往大陸就業，較去年增加12個百分點。