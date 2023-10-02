我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

布林肯賀中共建政74年 提5領域合作

記者謝守真／綜合報導

10月1日是中華人民共和國建政74周年，美國國務卿布林肯發表聲明向北京表達祝賀，並提出雙方可在五個領域進行合作。俄羅斯總統普亭向中國國家主席習近平發賀電，並稱中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，將有助歐亞大陸及全球安全與穩定。

美國國務院網站發布，布林肯指出，在美國繼續與國際社會合作以解決世界上最嚴峻的挑戰之際，美方歡迎中華人民共和國在應對共同挑戰，包括氣候危機、公共衛生、反毒品、糧食安全和全球宏觀經濟穩定等方面的合作。

布林肯還表示，美國祝福中國和中國人民「和平、幸福、繁榮」。

俄羅斯總統普亭1日也向習近平發賀電，祝賀中華人民共和國成立74周年，並稱中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，將有助歐亞大陸及全球的安全與穩定。

克里姆林宮官網1日發布普亭給中國的賀電，內容以「尊敬的習近平先生及親愛的朋友」作為開頭，並指正值中共建政74周年之際，「請接受我誠摯的祝福」。

普亭稱，中國在習近平的領導下，沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題。

就中俄關係，普亭指出，中俄關係是全面戰略協作夥伴關係；莫斯科與北京在所有領域進行卓有成效的合作，在國際事務中有效協調努力。他相信，即將在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國元首會晤，將有助加強俄中全面建設性關係，造福兩國友好人民，以及保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。

普亭 習近平 一帶一路

上一則

諾貝爾獎魔咒？科學家得獎後 生產力反降低

下一則

57%台灣民眾 盼兩岸永遠維持現狀 創新高

延伸閱讀

普亭發賀電給習近平 稱「習普會」保障全球安全穩定

普亭發賀電給習近平 稱「習普會」保障全球安全穩定
習普10月北京會 反映2人聯繫更緊密步伐更趨同

習普10月北京會 反映2人聯繫更緊密步伐更趨同
普亭向習近平發賀電 稱「普習會」可保障全球安全

普亭向習近平發賀電 稱「普習會」可保障全球安全
布林肯祝賀中國十一國慶 提美中5領域合作面對共同挑戰

布林肯祝賀中國十一國慶 提美中5領域合作面對共同挑戰

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

2023-09-30 20:37

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元