聯合報系2023兩岸關係大調查 台獨是最大變數 蔡英文處理兩岸關係 4成9不滿意

兩岸關係天平 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系今年「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣民眾認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數；對於蔡英文 總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，3成8滿意，4成9不滿意。

對蔡英文總統處理兩岸關係的評價 資料來源／聯合報系民意調查中心

台北聯合報系自2010年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向全面評估。調查以1至10分為範圍，評分1至4分代表兩岸關係友好或互利，5至6分代表關係和緩，評分7至10分代表兩岸關係緊張或競爭。

民間互動 5領域中最獲好評

民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，但緊張感受較去年趨緩。五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有2成9民眾覺得兩岸民間關係熱絡，較去年增加7個百分點，4成5認為關係和緩，感覺雙方關係低迷者由去年3成1降到2成2。兩岸社會關係平均得分5.4分，為五大領域最獲好評者。

經貿競爭 略降3個百分點

經貿現況也是兩岸關係評價相對和緩的項目，雖有4成的人認為兩岸經貿關係呈現競爭狀態，但比率較去年略降3個百分點，感覺兩岸經貿既競爭又互利的人由3成2增為3成7，認為兩岸經濟關係互利居多者維持1成6。平均來說，兩岸經貿關係得分6.4分。

相對於兩岸社會互動及經貿關係持續穩定發展，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態，但緊張感受都較去年略微降溫。

兩岸敵友量表 資料來源／聯合報系民意調查中心

外交關係 最競爭對立領域

兩岸外交部分，認為兩岸外交處於高度競爭狀態的比率由去年的6成8降至5成6，認為關係和緩者由去年的1成7增加到2成6，僅1成感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分7.3分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者，但較去年減少0.7分。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近四年都不超過1成，覺得雙方關係穩定者由去年的2成2增加到3成4，感覺台灣與大陸官方處於緊張狀態的人，去年攀升到6成新高，今年降為4成6。平均來說，兩岸官方互動關係得分7.0分，較去年減少0.6分。

軍事關係 認為和緩者略增

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾，自2017年的4成2逐年增加到2022年的6成4新高後，今年調查降為5成4；認為關係和緩者由去年的2成1增加到2成9，9%感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分7.2分，較去年減少0.5分。

聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾多認為兩岸在軍事、政治與外交關係持續偏向敵對，但緊張感受較去年略微降溫。圖為海軍艦艇在台灣外海近距監控共軍飛彈驅逐艦許昌號。（本報資料照片／取自蔡英文臉書粉專影片）

兩岸敵對 台灣人感受趨緩

和去年的調查相較，除了經貿關係評價和去年相當外，其他四大領域關係得分都較去年減少0.5到0.7分，顯示民眾對於兩岸敵對或競爭的感受稍有趨緩。

兩岸開戰 普遍認可能性低

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果1分代表台灣與大陸非常不可能開戰，10分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為4.5分，評分和去年相當，但較十年前增加1.5分。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，比率和去年相當；居次的影響因素則是民進黨 執政，占1成3；認為大陸不放棄統一及持續軍事威脅者各占9%；各有6%認為民進黨的大陸政策和明年的總統大選是影響兩岸關係的變數。

調查還發現，對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，民眾仍以負面評價居多，但不滿意比率由去年的5成3降到4成9，滿意比率3成3增加到3成8。