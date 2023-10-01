蘇利文：中國若侵台恐毀滅全球經濟

白宮國安顧問蘇利文9月29日在華府的智庫演講指出，若中國大陸侵台，恐引發全球經濟產生毀滅性影響。(歐新社)

「日本經濟新聞」9月30日報導，白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)29日在華府的智庫活動中強調，若中國大陸侵台，恐產生引發全球恐慌程度的影響。為使北京打消侵台念頭，需同時加強對中嚇阻力，以及維持與中方對話。台海等印太地區若爆發衝突，將對全球經濟造成毀滅性影響，多達數千萬人將直接面臨軍事威脅。

蘇：維持台海穩定 須建構必要嚇阻

據報導，蘇利文說，為台灣問題投注心力的目的，在於維持台海和平穩定，希望絕對不要爆發衝突，「因此我們想建構必要的嚇阻力及外交上的關係」。

中共解放軍8月出動海軍、空軍、火箭軍對台軍演。圖為解放軍戰機出航。(取自中共東部戰區微博)

台半導體若停產 全球年損1兆美元

中央情報局長伯恩斯(William J. Burns)5月稱，台灣半導體生產若因中國大陸攻台停擺，預估全球經濟將有好幾年遭受每年從6000億美元至1兆美元損失。

該活動主持人還問蘇利文，拜登總統2021年就任後，美軍同年8月撤離阿富汗 。這是否成為俄羅斯去年2月入侵烏克蘭 的導火線？蘇利文則回答這兩件事毫無關聯。

蘇：美撤離阿富汗 與俄侵烏無關

蘇利文辯稱，俄國2008年入侵前蘇聯加盟共和國喬治亞、2014年入侵烏克蘭和兼併克里米亞半島時，均有大批美軍駐守伊拉克和阿富汗。且早在美軍撤離阿富汗前，俄國總統普亭就下定決心(要再侵烏)了。

蘇利文還說，正由於美軍撤出阿富汗，美方才有餘力向烏克蘭和北約成員國提供軍事支援。若未撤軍，「我們仍將在阿富汗面臨神學士的威脅」，恐使美國與北約備多力分。由於已不在阿富汗交戰，才提升了美國在烏克蘭因應俄國入侵的能力。

蘇利文亦認為，美軍撤出阿富汗，也有助強化對中嚇阻力，使得在印太應對中國挑戰的能力有所改善。