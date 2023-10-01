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中國十一國慶招待會不見李尚福、魏鳳和 新防長或月底亮相

編譯中心／綜合30日電
在十一國慶前一天的烈士紀念日，習近平出席獻花儀式。(路透)
在十一國慶前一天的烈士紀念日，習近平出席獻花儀式。(路透)

中國政府28日晚在北京舉行74周年國慶招待會，據港媒報導，除了近來無故「消失」並傳言紛紛的防長李尚福及前外長秦剛外，前防長魏鳳和也缺席這場招待會。

退休的政治局常委除了逢五逢十，不參加國慶招待會，因此溫家寶、李克強等都沒有亮相。央視新聞聯播畫面顯示，李源潮、孟建柱等大批退休領導人參加，軍方元老也紛紛現身，包括94歲的前軍委副主席、國防部長遲浩田；前國防部長梁光烈、常萬全和前總參謀長陳炳德同坐。

慶祝中華人民共和國成立74周年招待會28日在北京人民大會堂舉行，習近平等領導人出...
慶祝中華人民共和國成立74周年招待會28日在北京人民大會堂舉行，習近平等領導人出席。(中新社)

不過，卻不見今年3月卸任國防部長的魏鳳和的身影。69歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員。今年年中，火箭軍爆出高層集體腐敗醜聞，前司令員李玉超、前政委徐忠波雙雙被免職，盛傳還有多名軍方高層捲入其中，包括戰略支援部隊司令巨幹生，魏鳳和也傳出不利消息。

報導說，作為掌管軍備、航天等尖端軍事科技的部門，裝備發展部、戰略支援部隊與火箭軍都是「國之重器」。李尚福曾任中央軍委裝備發展部部長，手握大筆經費，軍隊這輪反腐相信還將持續。

慶祝中華人民共和國成立74周年招待會28日在北京人民大會堂舉行，習近平等領導人出...
慶祝中華人民共和國成立74周年招待會28日在北京人民大會堂舉行，習近平等領導人出席。(中新社)

報導指出，第10屆北京香山論壇將於10月29日至31日舉行，屆時相信由新任國防部長主持。外界盛傳新防長的人選是59歲的中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。劉振立是少數具實戰經驗的將領，在軍委委員排名僅次於李尚福。

不過，防長仍有其他變數，如果由軍委副主席兼任防長，也並非不可能。

國防部 火箭軍 李尚福

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