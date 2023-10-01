曾讚美中共統治 范士丹促進美中關係 也挨批「太親中」

中國國家主席江澤民(左)2002年訪美時，在舊金山稍作停留時與范士丹晤談。(Getty Images)

聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)9月29日以90歲高齡去世，「衛報」(The Guardian)30日讚揚她韌性十足，是開路先驅，大力奉行中道，但她的生涯始於他人悲劇，終於充滿爭議，網路媒體「PowerLine」更批評她是最忠於中國的美國政治人物，一生對中共 政府唯有讚美，早期幾乎每年都訪問中國。

范士丹也是與中共最高領導人關係最好的美國政治人物之一，包括前中國國家主席江澤民和國務院總理朱鎔基在內，這種友好關係在參院 顯著地提升范士丹的外交地位。

在國會中，范士丹已成為美國與中共建立更密切關係的最堅定支持者之一，六四之後，1990年代她為北京爭取永久最惠國貿易地位。同時，她在美國對中政策中扮演重要的角色。1995年1月，她成為參院外交關係委員會成員，為她支持中國的貿易特權提供了一個重要的平台。

另外，2013年范士丹開除了她的司機，原因是FBI通知范士丹，為她工作20年的司機可能在為中共國安部工作。

當時報導指，此人1996年開始受雇於范士丹辦公室，除司機身分，他也代表范士丹出席中國駐舊金山 領事館的活動及當地的亞裔社區活動。

美中建交後，范士丹在舊金山市長任上，1979年率先與上海市締結成姊妹市，到1980年代，范士丹和時任上海市長江澤民建立友誼，也與隨後朱鎔基市長維持良好關係，一直到朱鎔基出任總理，1996年4月訪美到加州時，受到范士丹的熱烈歡迎。

衛報30日報導，范士丹的從政生涯力爭上游，艱辛無比；1970年代，范士丹的從政雄心陷入停滯，她在舊金山市議會做了九年，兩次競選市長失利；她的中庸施政理想、中道主義不受左派及保守派喜愛，陷入孤立；1978年，時齡45的范士丹甚至表示，準備放棄從政。

但在1978年11月27日，一名前市議員持槍刺殺舊金山市長馬斯孔(George Moscone)及另位市議員米爾克(Harvey Milk)，范士丹衝去拯救米爾克，認真的態度讓她獲得讚美，並且躍居全國鎂光燈下，左右兩派都力挺她，選她做完馬斯孔沒做完的市長任期。

當時的舊金山市因政治暴力而動蕩，范士丹代表著鎮靜，奮力團結全市。她的中道主義讓盟友們時愛時憎；女性主義團體讚美她能在政壇崛起，但惋惜她拒不參加婦女權益團體。她支持對抗愛滋病的各項施政，卻否決同婚法條，讓性少數權益志士傻眼；她認真推動槍枝管制，卻支持死刑，遭加州民主黨代表大會噓聲相向。

擔任聯邦參議員後，她成為參院第一位女性情報委員會主席，以調查中央情報局(CIA)刑求九一一事件嫌犯，而令人生畏。

PowerLine批評，范士丹對共產中國唯有讚美。例如2020年4月，密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)提起訴訟，控告中共政府「造成世人大量死亡、受苦、龐大經濟損失」，密蘇里州民眾也不能豁免。但范士丹在參院司法委員會聽證上卻指出，密蘇里州官司有問題，恐怕十分危險，「我想這犯了大錯」。

在聽證會上，范士丹大力讚美中共政府短期內讓億萬人民脫離貧窮，成為各國欽羨的國家，自己多次訪中，多有研究，故深信如此。

但PowerLine指出，范士丹指不出中國人權方面有任何進步；對中國能加入世貿組織也沒反思，國會因此沒年年審核中國的人權紀錄、武器擴散，讓中共政權大獲全勝。