十一國慶官媒刊文 習近平：中國式現代化首重頂層設計

國內外挑戰嚴峻，習近平在國慶前夕示警，稱前路並非一馬平川。(Getty Images)

中國官媒於十一國慶前夕，披露中共 領導人習近平 推動「中國式現代化」的六項主張，首重必須由「頂層設計」著手，並強調對外開放必須先堅持自立自強。

中共中央刊物「求是」雜誌10月1日將刊登習近平談「推動中國式現代化需要處理好若干重大關係」文章，官媒新華社提前披露內容。

習近平表示，推動中國式現代化是系統工程，需要統籌兼顧、系統規畫、整體推進，應從六個面向著手。

首先是頂層設計與實踐探索的關係，習近平說，中國式現代化是分階段、分領域推進的，實現各階段發展目標、落實各領域發展策略同樣需要進行頂層設計。

他指出，推動中國式現代化是個探索性事業，需要大膽探索，但絕不能刻舟求劍、守株待兔。

二是戰略與策略的關係。習近平說，推動中國式現代化，戰略一經形成，就要長期堅持、一抓到底、善作善成，不要隨意改變，把歷史、現實、未來貫通起來，把中國和世界連接起來。

三是守正與創新的關係。習近平說，守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，創新才能掌握時代、引領時代，毫不動搖「堅持中國式現代化的中國特色、本質要求和重大原則」。

四是效率與公平的關係。習近平說，中國式現代化既要創造比資本主義更高的效率，也要更有效維護社會公平，更好實現效率與公平相兼顧、相促進、相統一。

五是活力與秩序的關係。習近平說，中國式現代化應能實現活而不亂、活躍有序的動態平衡，防止輕視勞動、不勞而獲、一夜暴富、坐享其成、消極躺平等不良思想滋長蔓延，充分激發全社會創造活力。

六是自立自強與對外開放的關係。習近平說，推動中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，強化國家戰略科技力量，以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。

習近平28日出席慶祝中華人 民共和國成立74周年招待會時說，「新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川。」並稱「團結就是力量，信心賽過黃金。」