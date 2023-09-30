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水淹紐約╱「措手不及 肯定是與世隔絕」市長失言挨轟

記者顏伶如／綜合報導
29日的暴雨導致紐約市多處成災，市長亞當斯挨轟未對惡劣天氣及早回應。(Getty Images)
29日的暴雨導致紐約市多處成災，市長亞當斯挨轟未對惡劣天氣及早回應。(Getty Images)

紐約市29日遭遇暴雨襲擊，市區大淹水導致地鐵停駛、班機延誤，但民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)卻沒在第一時間緊急應變，引發輿論批判。

紐約時報報導，不到四個月前，加拿大山林大火煙霧漫延導致紐約空氣迅速惡化，亞當斯並未對市民發布即時警告，就曾遭到批評。當時他反駁說，市府團隊已盡全力。

前一日晚間霍楚已示警 亞當斯被批應變差

紐約市布碌崙(布魯克林)多處道路淹水，不少車輛被卡在水中。（路透）
紐約市布碌崙(布魯克林)多處道路淹水，不少車輛被卡在水中。（路透）

28日氣象報告指出紐約將有暴風雨，亞當斯有機會做出與上次完全不同的因應策略。但先採取行動的是紐約州長霍楚(Kathy Hochul)。她呼籲民眾提防暴洪(Flash floods)，28日晚間接受電台專訪時說，紐約州南部各地恐將出現災情。州政府交通官員28日舉行記者會說明暴風雨即將來臨的因應措施。

相較之下，亞當斯在29日中午之前，並沒有舉行記者會或發表公開談話。但紐約市許多區域在29日中午已經變成水鄉澤國，大半個地鐵系統暫停服務。亞當斯呼籲紐約市民最好留在家裡，若無必要別出門。

紐約緊急救災中心接獲多起通報家中地下室淹水，有市民批評市長亞當斯部署太慢。（Ge...
紐約緊急救災中心接獲多起通報家中地下室淹水，有市民批評市長亞當斯部署太慢。（Getty Images）

28日晚間11時，亞當斯辦公室對暴風雨首度發表「旅遊警示」(travel advisory)，聲明是透過電郵發布，內容對於紐約可能出現暴雨提出警告。

亞當斯29日舉行記者會時，距離國家氣象局(National Weather Service)對紐約市發出暴洪警報，已經相隔23小時。

淹大水 市長卻出席選舉募款活動惹議

紐約時報報導，亞當斯28日晚間的行程是出席在曼哈頓一家餐廳舉辦的選舉募款活動，入場門票建議價格為2100元。

紐約布魯克林（布碌崙）成為水患重災區，居民望著門前積水和雜物，抱怨市府沒有提早準...
紐約布魯克林（布碌崙）成為水患重災區，居民望著門前積水和雜物，抱怨市府沒有提早準備。（美聯社）

亞當斯29日在記者會上為市府團隊的防災因應辯護說，已經採取所有的必要防護措施。他也說，提醒市民小心暴雨成災的警告，是交由市府團隊成員負責。亞當斯稍後接受電台訪問時則說，紐約民眾對於暴風雨即將來臨接到充足的預警，「如果有人措手不及，肯定是與世隔絕」。

某些民意代表批評亞當斯，如果市府提早發出暴雨警報，住在地下室公寓的民眾將有時間移往地勢較高的地點避難，原本打算開車出門的居民則留在家裡。

亞當斯 紐約市 暴雨

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