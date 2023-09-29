穿外套長褲領帶…參院一致通過 議員須著正式服裝

賓州選出的參議員費特曼一身輕裝出入國會，成為他的標誌，但也引起同僚議論，參院28日將男性議員的服儀列入規範，必須穿長褲、打領帶。（美聯社）

國會參院 近來為了議員們到底該穿什麼服裝到議會問政引發另一層爭議，但這個討論在27日終結，參院通過決議，把議員在參院內須穿著正式服裝納入規範，翻轉了多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州民主黨)上周的決定。

舒默20日下令廢除參議院 穿正式服裝的規定，遭到強烈反對；一般普遍認為，舒默受到參議員 費特曼(John Fetterman，賓州民主黨)影響而取消穿著規定，替習慣穿著便服的費特曼護航，費特曼經常穿著休閒上衣及短褲到國會。

參議員們27日歷經一陣嘩然後，一致通過將穿著正式服裝納入參議院的要求；根據表決的細部規定，兩黨一致決議要求進入參院必須穿著正式商務服裝，男士穿著的服裝應包括外套、領帶、長褲；但新決議並未明確列出女性議員的服裝規範。

費特曼今年春天接受憂鬱症治療返回參議院工作以來，經常穿著比較休閒的服裝，本月稍早，他甚至穿著短袖襯衫在參院主持議程進行。

費特曼穿短袖主持會議引起兩黨抱怨連連，數十名共和黨參議員寫信給舒默，要求他改變決定；舒默27日轉述這些參議員的看法說，雖然未曾制訂正式服裝的規範，但過去一星期所發生的情況讓大家覺得將正式服裝納入規範是正確之道。

舒默補充說，他非常感謝費特曼與他合作，達成大家都可以接受的協議，他也感謝參議員曼欽(Joe Manchin，西維州)和羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)在這個議題上發揮帶頭作用。

針對這一連串動作，費特曼在社群媒體上以一個表情包回應，表情包裡面有演員詹姆斯(Kevin James)1990年代在電視情景喜劇「后中之王」(The King of Queens)所扮演的赫弗南(Doug Heffernan)身穿休閒服的圖像。