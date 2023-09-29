眾院右派將開支法案武器化 砍國防部長月薪剩1元

共和黨 占多數的眾院 27日表決，把國防部 長奧斯丁的薪水削減到只剩一元，另把國防開支法案以及一批其他開支法案，都轉型為武器，瞄準拜登總統、其施政理想以及政府高級官員。

紐約時報報導，距聯邦政府關門只剩三天，眾院共和黨把27日的時光，用在添增極右派的提案，到一批註定無法過關的開支法案。

首位非裔國防部長薪津被砍的機率，當然幾乎不可能；眾院版的國防開支法案，送到參院一定陣亡，參院兩黨按理都會反對。

由共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)提出的動作，把奧斯丁的薪水由23萬5600元，砍到只剩一元，反映出右派多麼激烈地想把國防預算化為政治問題。

離聯邦政府關門只剩三天，眾院共和黨高層把時間用在減國防部長的薪資，還有一批極右派想把拜登政府束手束腳的提案，加到一些不可能立法成功的開支法案裡頭；這就好像眾院在極右派驅策下在耍脾氣，極右派成員正在發力，推動國會發生開支危機。

五角大廈的開支法案，連同三項眾院共和黨高層本周推動的其他法案，註定無法自參院通過，成為法律的機率是零。添加極右派的條款，只有讓法案更難通過；共和黨團主流成員對極保守派政策指示，被強塞到政府預算法案，已經氣到不行。

眾院同日也投票要國防部不得落實拜登與氣候變遷相關的行政命令，也不能要求將士們接種新冠疫苗，另取消國防部多元、公平及包容辦公室的預算。

共和黨這些提案都以口頭表決，意味議員們不會有紀錄在案，留下他們個別投票的立場。

格林在自己的修正案通過後，慶祝勝利繞議場一周，她責備國防部長「阿富汗撤軍爛到嚇人」，募兵人數日減，「因為數千將士拒絕接種新冠疫苗就開除他們」。

格林表示，國防部長奧斯丁肯定應予開除，給他一元都嫌太多。

國防部發言人辛赫(Sabrina Singh)回應表示，奧斯丁部長專注於領導國防部，確保全世界美軍將士都能取得必要的資源、支援，以執行保家衛國的任務。