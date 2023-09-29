我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉預收租屋押金詐20多萬 南加華女被捕

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

共和黨閉門會議 麥卡錫、蓋茨就政府關門案火爆交鋒

編譯陳韻涵／綜合28日電
眾院議長麥卡錫上任後挑戰不斷，經常受到共和黨內極右派要脅，處境相當為難。（路透）
眾院議長麥卡錫上任後挑戰不斷，經常受到共和黨內極右派要脅，處境相當為難。（路透）

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)目前不僅要對付民主黨，更不斷受到極右派的共和黨同志夾擊，腹背受敵。28日與共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)就政府關門提案，在眾院共和黨閉門會議中火爆交鋒；蓋茨譴責麥卡錫透過社群媒體抹黑他，但麥卡錫否認。

這場交鋒發生在共和黨閉門會談期間，蓋茨揚言，若不滿足少數議員提出的開支和立法要求，將彈劾麥卡錫。

因預算遲不過關，聯邦政府30日就要關門。麥卡錫卡在兩黨及黨內的「內戰」之間，處境極為危險。

蓋茨告訴「國會山莊報」(The Hill)，「我直接問麥卡錫：你花錢雇網軍在社群媒體抹黑我嗎？他的反駁不合邏輯，他在早餐時送250萬元給其他共和黨人，而我問他從加密貨幣平台FTX執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)那兒獲得多少錢。」

麥卡錫否認涉入任何反蓋茨的行動，蓋茲及其外部法律顧問本周已寄送禁止令(cease-and-desist)給相關人士。

眾院共和黨人士透露，麥卡錫告訴蓋茨，他忙著做他的工作、舉行會議，並直接說「我沒空理你」。

蓋茨說，麥卡錫「說我不值得他做那些事」。

要求匿名的一名眾院共和黨人透露，蓋茨譴責麥卡錫「用外部資金攻擊他」，另一名眾院共和黨人士補充，這場交鋒「非常」激烈。

這場衝突在「X平台」(前身為『推特』Twitter)26日出現「反對蓋茨與政府關門」的對話截圖後發生，保守派評論員奧韓德利(Rogan O'Handley)分享的截圖內容顯示，宣稱「麥卡錫的代理人」寫道：「你好！你們做付費貼文嗎？若是如此，如何運作？順帶一提，這個問題是針對蓋茲和政府關閉。請盡速告訴我！」

蓋茨分享了這則推文，寫道「1.謝謝你。2.議長麥卡錫可悲。」

麥卡錫的外部顧問柏克(Elliot Berke)26日發送一封禁止令給該貼文的幕後人士。 

「國會山莊報」記者看到的訊息副本顯示，柏克表示，「據我所知，多名記者詢問，你聯繫網紅談論『反對蓋茲與政府關門』，宣稱這是代表議長麥卡錫或與他相關的單位；這是錯誤且違法的。這封電郵提醒你，立即停止相關行為，否則我們採取法律措施，追究損害賠償」。

麥卡錫 共和黨 眾院

上一則

眾院共和黨「彈劾拜登」首場聽證會 證人：未看到具體證據

下一則

台灣首艘自製潛艦「海鯤」亮相 海試無時間表

延伸閱讀

華郵：共和黨眾院極右派 醞釀拉麥卡錫下馬

華郵：共和黨眾院極右派 醞釀拉麥卡錫下馬
一洲焦點／政府周日真的要關門？眼前的2個問題

一洲焦點／政府周日真的要關門？眼前的2個問題
前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱
聯邦政府關門倒數 共和黨提交換條件 周五擬闖關

聯邦政府關門倒數 共和黨提交換條件 周五擬闖關

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
參議員梅南德茲（右）和太太娜汀‧梅南德茲（左）遭到收賄起訴，檢察官行賄價值超過百萬美元，包括金條、豪車、現金等。（美聯社）

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

2023-09-23 02:30
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
預防冬季來臨新冠疫情擴散，拜登政府編列6億元再推居家檢測計畫。（美聯社）

居家檢測啟動 9/25起可上網預訂 1家4組免費

2023-09-21 15:18
專家表示大部分美國人都缺乏維他命D。（Pexels）

快看世界／缺維他命D骨骼不健康 專家：很多人都這樣

2023-09-22 14:54

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了