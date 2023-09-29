共和黨閉門會議 麥卡錫、蓋茨就政府關門案火爆交鋒

眾院議長麥卡錫上任後挑戰不斷，經常受到共和黨內極右派要脅，處境相當為難。（路透）

眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)目前不僅要對付民主黨，更不斷受到極右派的共和黨 同志夾擊，腹背受敵。28日與共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)就政府關門提案，在眾院共和黨閉門會議中火爆交鋒；蓋茨譴責麥卡錫透過社群媒體抹黑他，但麥卡錫否認。

這場交鋒發生在共和黨閉門會談期間，蓋茨揚言，若不滿足少數議員提出的開支和立法要求，將彈劾麥卡錫。

因預算遲不過關，聯邦政府30日就要關門。麥卡錫卡在兩黨及黨內的「內戰」之間，處境極為危險。

蓋茨告訴「國會山莊報」(The Hill)，「我直接問麥卡錫：你花錢雇網軍在社群媒體抹黑我嗎？他的反駁不合邏輯，他在早餐時送250萬元給其他共和黨人，而我問他從加密貨幣平台FTX執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)那兒獲得多少錢。」

麥卡錫否認涉入任何反蓋茨的行動，蓋茲及其外部法律顧問本周已寄送禁止令(cease-and-desist)給相關人士。

眾院共和黨人士透露，麥卡錫告訴蓋茨，他忙著做他的工作、舉行會議，並直接說「我沒空理你」。

蓋茨說，麥卡錫「說我不值得他做那些事」。

要求匿名的一名眾院共和黨人透露，蓋茨譴責麥卡錫「用外部資金攻擊他」，另一名眾院共和黨人士補充，這場交鋒「非常」激烈。

這場衝突在「X平台」(前身為『推特』Twitter)26日出現「反對蓋茨與政府關門」的對話截圖後發生，保守派評論員奧韓德利(Rogan O'Handley)分享的截圖內容顯示，宣稱「麥卡錫的代理人」寫道：「你好！你們做付費貼文嗎？若是如此，如何運作？順帶一提，這個問題是針對蓋茲和政府關閉。請盡速告訴我！」

蓋茨分享了這則推文，寫道「1.謝謝你。2.議長麥卡錫可悲。」

麥卡錫的外部顧問柏克(Elliot Berke)26日發送一封禁止令給該貼文的幕後人士。

「國會山莊報」記者看到的訊息副本顯示，柏克表示，「據我所知，多名記者詢問，你聯繫網紅談論『反對蓋茲與政府關門』，宣稱這是代表議長麥卡錫或與他相關的單位；這是錯誤且違法的。這封電郵提醒你，立即停止相關行為，否則我們採取法律措施，追究損害賠償」。