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眾院共和黨「彈劾拜登」首場聽證會 證人：未看到具體證據

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍國會眾議員28日舉行六個多小時的彈劾拜登總統首場聽證會，但當天作證的多名重要證人都說，迄今並未看到足以構成彈劾的具體證據。圖為證人在聽證會上宣誓。(歐新社)
共和黨籍國會眾議員28日舉行六個多小時的彈劾拜登總統首場聽證會，但當天作證的多名重要證人都說，迄今並未看到足以構成彈劾的具體證據。圖為證人在聽證會上宣誓。(歐新社)

聯邦政府關門危機進入倒數三天之際，共和黨籍國會眾議員28日舉行六個多小時的彈劾拜登總統首場聽證會，誓言將透過調查拿出拜登與拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)海外生意有關的證據，讓社會大眾、眾院民主黨同僚以及對彈劾抱持懷疑的參院了解為何共和黨要發動彈劾拜登。

眾院監督問責委員會、司法委員會及歲計委員會主席在聽證會開場說明了彈劾涉及的憲法及法律問題，並稱將會證明拜登與杭特‧拜登海外生意的關聯。不過，美聯社報導指出，當天作證的多名重要證人都說，迄今並未看到足以構成彈劾的具體證據。

眾院監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)表示，國會議員已經取得「堆積如山的證據」，將證明拜登濫用公職權限為家族事業圖利。

柯默表示，已經發布更多傳票索取杭特‧拜登以及拜登總統弟弟詹姆士(James Biden)的銀行紀錄。柯默說，委員會將順著金流展開調查，找出究責證據。

白宮回應表示，共和黨沒有治國能力，聯邦政府即將關門，不管使出任何花招，都無法模糊轉移焦點。白宮發言人楊雪倫(Sharon Yang，音譯)說，聽證會是一場「毫無根據的作秀」。

共和黨籍眾議員決定對拜登啟動彈劾調查，遭遇黨內某些反對聲浪，共和黨參議員則表態無意願配合，因為彈劾案政治效應恐讓共和黨受傷，而且拜登遭到定罪、去職的機率幾乎為零。

聽證會開始後，民主黨眾議員秀出螢幕畫面，顯示再過幾天、幾小時、幾分鐘聯邦政府就要關門，除非國會趕在9月30日期限之前解決預算危機。

眾院監督問責委員會民主黨籍資深成員、馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)說：「我們距離美國政府關門只剩62小時，共和黨此時卻發動彈劾，調查根據則是早就被破解、已經被踢爆的謊言。」

瑞斯金也對聽證會合法性提出質疑表示，眾院並沒有全院投票同意正式啟動彈劾調查。

杭特‧拜登 彈劾 共和黨

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