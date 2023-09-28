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無視黨內逼退…梅南德茲與妻出庭「不認罪」

編譯徐薏茹／綜合27日電
民主黨籍的新澤西州聯邦參議員梅南德茲及妻子娜汀‧梅南德茲等多名被告，27日紐約南區聯邦法庭過堂，聲稱清白無罪。兩人背後有民眾舉牌要梅南德茲「辭職」。(Getty Images)
民主黨籍的新澤西州聯邦參議員梅南德茲及妻子娜汀‧梅南德茲等多名被告，27日紐約南區聯邦法庭過堂，聲稱清白無罪。兩人背後有民眾舉牌要梅南德茲「辭職」。(Getty Images)

新澤西州民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)27日與妻子首次出庭，在庭上不認罪，卻也面臨更多民主黨高層要求其辭職的呼聲。

梅南德茲夫婦及其他多名被告27日抵達紐約市曼哈頓的紐約南區法院出庭，大批媒體到場採訪。梅南德茲表示清白無辜。他以10萬元交保候傳，他的太太蒂娜以25萬元交保候傳。其他被告的保金高達百萬元。所有被告都被要求交出護照，不准離境。但梅南德茲仍是參議員，得以保留公家護照。 

自22日司法部宣布起訴以來，梅南德茲一直堅稱自己是清白；民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer) 27日表示，他讀到梅南德茲聯邦賄賂指控的起訴書時「深感失望」與「不安」，但他仍未直接要求梅南德茲辭職，只說：「明天梅南德茲將在民主黨黨團發表演說，我們再看看接下來會如何發展」。

參院權力排名第二、第三的民主黨人德賓(Richard J. Durbin)、斯塔貝諾(Debbie Stabenow)公開表態指出梅南德茲應該下台；莫瑞(Patty Murray)27日表示如果梅南德茲拒絕，參院道德特別委員會(Senate Ethics Committee)應該展開調查。

情報委員會(Intelligence Committee)主席華納(Mark Warner)被問到是否應該將梅南德茲排除在機密簡報外時，他並未正面回應，但表示起訴書內容「非常該受譴責」，期望聽到梅南德茲如何回答。

眾院民主黨黨團主席阿吉拉(Pete Aguilar)、副主席劉雲平(Ted Lieu)27日也加入要求梅南德茲辭職的行列。身為眾院權力排名最高的拉丁裔，阿吉拉同時反駁梅南德茲將起訴描述為對成功拉丁裔政治人物的不公迫害。

與梅南德茲同州的民主黨參議員布克(Cory Booker)26日打破沉默，表示梅南德茲應該下台，因為新澤西人對他的信任已經動搖。

隨後其他參院民主黨人紛紛呼籲梅南德茲辭職。

梅南德茲計畫明年參與連任競選，但新州州長墨菲(Phil Murphy)與其他參院民主黨領袖也呼籲梅南德茲辭職。

梅南德茲則堅持表示不打算卸下職務，26日當記者問他為何不辭職時，他回答：「因為我是清白的。」

不過在起訴書公開後，應參院民主黨黨團的規定所要求，他已暫時卸下參議院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)主席職務。

民主黨 參院 參議員

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