政府關門影響民生？聯邦員工憂：欠帳難及時付

聯邦政府關門 在即，聯邦雇員擔心付不出房貸和水電帳單。63歲的威莉‧普萊斯(Willie Price)正從五年前政府關門的陰霾中恢復，但本周末卻可能再次面臨聯邦關門的情況。

普萊斯在華府 的國會圖書館任職逾40年，當過廚師、收納員、咖啡師等；擔心繳不出帳款的普萊斯說：「我現在祈禱他們不會關門，但掌權者才能決定。」

政府本周末若關門，國會職員等由聯邦直接聘雇的員工將首當其衝，這些人可能要在政府恢復運作後才能領到補發的薪水。

普萊斯及其他雇員是由第三方雇用，幾乎沒有短發過薪水；至於算時薪的鐘點工則會在關門期間放無薪假，不僅損失薪資，還可能因為未達工時標準而失去健保或津貼。

佛羅里達州共和黨眾議員蓋茨(Matt Gaetz)表示，政府關門「會對國民造成痛苦，而國民並未做錯事，政府關門時幾天，肯定會讓聯邦雇員延後各項付款期限」。

普萊斯希望議員盡快做決定，「很多都是無緣無故的針鋒相對，卻涉及許多人的生計」。

普萊斯呼籲議員「為聯邦雇員著想，當你靠薪資度日，卻沒有薪水，那真的會很掙扎，且會造成傷害」。

工會UNITE HERE Local 23代表華府餐飲業員工，成員當中有逾600名承攬職員；該工會主席馬勒尼‧派翠克‧庫柏(Marlene Patrick Cooper)表示，每位承攬員工都會受影響並蒙受損失。

庫柏說：「對我們的會員來說，短少任何薪資都會導致長期危機。」

庫柏警告，上次政府關門的餘波盪漾，加上新冠肺炎疫情導致物價飆漲，此次政府關門的衝擊恐達「四倍」。

庫柏說：「政府需要採取行動，需要為我們的會員做好他們的本分，這些人是納稅人和地方居民，讓我們的會員做他們的工作。」

維吉尼亞州聯邦參議員 肯恩(Tim Kaine)曾在2018年到2019年政府關門期間，提案給予政府包商薪資，協助他們度過難關。

今年稍早，肯恩及維州參議員同僚華納(Mark Warner)再次提案，呼籲在政府關門期間給予聯邦包商薪資。

▼政府真的周日要關門？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點