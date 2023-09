聯邦政府關門倒數 共和黨提交換條件 周五擬闖關

共和黨眾院議長麥卡錫最後關頭斡旋,要求白宮提出處理非法移民的對策作為條件,避免聯邦政府在30日關門。(美聯社)

眾院共和黨 27日表示,不考慮參院 兩黨送來的臨時預算法案,讓聯邦政府本周末停擺看似愈來愈可能;共和黨建議用加強邊界安全,來交換臨時預算法案通過,讓政府不關門,眾院議長麥卡錫聲稱29日可對此投票;拜登總統回應政府可能關門一事稱「政治沒什麼是不可避免的」,要是他知道如何能讓政府不關門,早就做了。

華盛頓郵報報導,鑒於國會陷入僵局,白宮預算管理局(OMB)27日向聯邦機構表示,準備向所轄員工通知官方資金現況,員工是不是要放無薪假,但確切時間還不清楚。知情人士稱,整個政府高層已在討論誰該放無薪假,而誰又該不拿薪水繼續上班。

麥卡錫在閉門會議上表示,依參院送來的當前開支法案模樣,他不打算送院會審理。

聯邦政府是否關門,29日是關鍵。(Getty Images)

參、眾兩院看來沒打算舉辦會談,形塑都可接受的短期開支法案,反而是各自通過法案,再挑戰對方是接受還是拒絕。

麥卡錫本周在私下會議上表示,可以拿參院的短期開支法案,除掉眾院共和黨人反對的條款如緊急援助烏克蘭、國內天災災民,再把眾院通過的邊界安全法案塞進去,擲回給參院。

此外,麥卡錫與其盟友繼續鼓勵眾院共和黨人通過稱為「持續撥款決議案」(continuing resolution)的短期開支法案,法案中納入給邊界安全注資,向參院釋出不屈服的訊息。事實上,該決議案將為期多久仍懸而未決,但大致樣貌依循麥卡錫一派與右派「自由黨團」(Freedom Caucus)敲定的協議,也就是把大多數聯邦政府機構的開支減少約8%,唯有軍費及退伍軍人經費不動。

參、眾兩院僵局顯然讓參院共和黨人都很失望;參院共和黨領袖康麥諾表示,有一點很重要、該銘記的是,假如政府關門,共和黨說很關心邊界、希望改善邊界,但邊界巡邏部隊、移民暨海關執法局幹員就得沒薪津執勤;參院共和黨團副主席卡皮托(Shelley Moore Capito)表示,8月民調指出,77%的國人不認為政府該關門,他自己列居其中。

國會山莊報(The Hill)報導,拜登總統在舊金山表示,自己不認為政治有什麼是不可避免的事,當前要做什麼才能確保政府不關門,他不知道,要知道他早做了。

拜登到舊金山與「科學及科技顧問委員會」(Council of Advisors on Science and Technology)開會,會議伊始還呼籲眾院共和黨人有所行動,避免政府關門。