民調：台45%選民盼下架民進黨 41%盼在野整合

本報系最新總統選情調查，有四成五選民希望總統選舉下架民進黨，四成一期待在野整合。圖為國民黨總統參選人侯友宜(左)、民眾黨總統參選人柯文哲(右)日前出席活動合影。(本報系資料照片)

本報系聯合報最新中華民國總統選情調查發現，民進黨 總統參選人賴清德 雖以三成支持率暫居第一，但有四成五選民希望總統選舉下架民進黨，四成一期待在野整合。若藍白能整合成功，無論鴻海創辦人郭台銘 是否參選，藍白組合都能逆轉選情，超前8至15個百分點。

2024年總統大選，在野或非綠陣營能否整合已成為選情重要變數。調查發現，有三成選民非常希望明年總統大選能夠下架民進黨，一成五還算希望，合計有四成五選民期盼政黨再輪替，比率高於不希望民進黨被下架的三成七，一成八無意見。

其中，國民黨和民眾黨支持者分別有八成五及七成三希望明年總統大選能夠下架民進黨；三成九中立選民希望下架民進黨，高於不希望者的二成九。在此氛圍下，有四成一選民希望看到侯柯郭三人整合成一組人選參選，三成三不樂見非綠整合。

分析發現，國民黨支持者有七成四希望在野或非綠整合，民眾黨支持者有此期待的比率是五成六，中立選民則是三成五希望在野整合，二成七不希望，三成八無意見；相對的，民進黨支持者有六成一不希望看到非綠整合。

進一步詢問期待在野整合的四成一選民，在野整合應由誰領軍？三成八最支持由侯友宜代表參選總統，比率高於柯文哲的二成七及郭台銘的二成一。只是，侯看似最獲共識，但這是因為國民黨支持者期待在野或非綠整合的比率較高所致，實際上，侯友宜、柯文哲及郭台銘支持者都有七成八到八成三希望自己支持的人代表在野陣營參選總統，對其他人選支持度低，整合十分困難。

不過，一旦整合成功，調查發現，無論郭台銘是否連署成功參選，藍白組合都有相當勝選機會。若藍白整合成功，郭台銘也連署成功參選，調查發現，藍白組合目前以三成六的支持度，領先賴清德的二成八，雙方差距八個百分點，郭台銘以一成二支持度殿後，二成四未表態。