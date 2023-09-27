台大選民調 賴30%領先 侯20%柯21%相當 郭若參選排第4

台總統大選藍綠白三強爭霸支持度（資料來源：聯合報系民意調查中心）

本報系聯合報最新中華民國總統選情調查發現，民進黨參選人賴清德 以三成支持度領先民眾黨參選人柯文哲 的二成一及國民黨參選人侯友宜 的二成，在95%的信心水準下，柯、侯已在抽樣誤差範圍內；若郭台銘連署成功加入戰局，賴清德仍以二成八支持度超前柯文哲的二成及侯友宜的一成八，郭台銘以一成支持度殿後。

侯跌至二成 下滑度最多

2024年的台總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統人選。調查發現，賴清德目前以三成支持度暫居領先，柯文哲和侯友宜旗鼓相當，分獲二成一及二成民眾支持。

國民黨參選人侯友宜。(本報資料照片)

本報系趨勢資料顯示，近五個月來，選情最大變化是侯友宜支持率由4月底的二成九逐漸下滑至目前的二成；賴清德支持度則由4月底的二成七緩步升到三成；柯文哲變化不大，支持度在二成二左右徘徊，沒有重大突破。另一方面，觀望選民由4月底的二成二、5月下旬的二成七，增加到這次調查的三成。

侯友宜的支持度變化，與國民黨支持者和政黨中立選民轉趨觀望有關，流向其他參選人的幅度並不大。其中，國民黨支持者挺侯比率由4月底的七成四、5月下旬的七成，降至這次調查的六成一，未決定者則由4月的5%增為這次的一成八；政黨中立選民挺侯比率也由4月底的二成二、5月下旬的一成五，降至一成一，未決定比率則由4月的三成一增為五成二。

民進黨參選人賴清德。(記者蘇健忠／攝影)

政黨凝聚力 賴柯高於侯

至於賴清德和柯文哲，兩人的政黨凝聚力高於侯友宜，目前分獲八成三民進黨及七成三民眾黨支持者力挺。此外，藍營支持者有一成八支持柯。

進一步分析發現，柯文哲較獲年輕選民青睞，40歲以下選民中，柯以三成五支持度領先賴的二成三及侯的一成一；40歲至59歲、60歲以上選民中，賴清德略勝一籌，分別以三成二及三成四支持度超前侯柯兩人至少九個百分點；柯在60歲以上年長選民支持度不到一成，侯則得到二成五年長選民的青睞。

除了藍綠白三強外，郭台銘也以無黨籍的身分登記參加總統候選人連署。調查發現，若未來是四人競逐局面，賴清德仍以二成八支持度暫居第一，二成力挺柯文哲，一成八屬意侯友宜，郭台銘以一成支持率殿後。

民眾黨參選人柯文哲。(本報資料照片)

郭若入戰局 對柯影響大

分析顯示，郭台銘除吸引一成三中立選民支持，也讓一成七柯文哲支持者轉向，相對於侯賴支持者各有7%左右會轉投郭，郭台銘加入戰局對柯選情的影響高於賴侯。

調查也發現，對於四位可能總統參選人目前提出來的政見或政策，有二成一選民認為賴清德的政見最符合民眾的需求，比率高於柯文哲的一成六及侯友宜的一成三，僅6%青睞郭台銘的政見，3%覺得都不好，四成二無意見。