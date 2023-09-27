台大選民調 賴30%領先 侯20%柯21%相當 郭若參選排第4
本報系聯合報最新中華民國總統選情調查發現，民進黨參選人賴清德以三成支持度領先民眾黨參選人柯文哲的二成一及國民黨參選人侯友宜的二成，在95%的信心水準下，柯、侯已在抽樣誤差範圍內；若郭台銘連署成功加入戰局，賴清德仍以二成八支持度超前柯文哲的二成及侯友宜的一成八，郭台銘以一成支持度殿後。
侯跌至二成 下滑度最多
2024年的台總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統人選。調查發現，賴清德目前以三成支持度暫居領先，柯文哲和侯友宜旗鼓相當，分獲二成一及二成民眾支持。
本報系趨勢資料顯示，近五個月來，選情最大變化是侯友宜支持率由4月底的二成九逐漸下滑至目前的二成；賴清德支持度則由4月底的二成七緩步升到三成；柯文哲變化不大，支持度在二成二左右徘徊，沒有重大突破。另一方面，觀望選民由4月底的二成二、5月下旬的二成七，增加到這次調查的三成。
侯友宜的支持度變化，與國民黨支持者和政黨中立選民轉趨觀望有關，流向其他參選人的幅度並不大。其中，國民黨支持者挺侯比率由4月底的七成四、5月下旬的七成，降至這次調查的六成一，未決定者則由4月的5%增為這次的一成八；政黨中立選民挺侯比率也由4月底的二成二、5月下旬的一成五，降至一成一，未決定比率則由4月的三成一增為五成二。
政黨凝聚力 賴柯高於侯
至於賴清德和柯文哲，兩人的政黨凝聚力高於侯友宜，目前分獲八成三民進黨及七成三民眾黨支持者力挺。此外，藍營支持者有一成八支持柯。
進一步分析發現，柯文哲較獲年輕選民青睞，40歲以下選民中，柯以三成五支持度領先賴的二成三及侯的一成一；40歲至59歲、60歲以上選民中，賴清德略勝一籌，分別以三成二及三成四支持度超前侯柯兩人至少九個百分點；柯在60歲以上年長選民支持度不到一成，侯則得到二成五年長選民的青睞。
除了藍綠白三強外，郭台銘也以無黨籍的身分登記參加總統候選人連署。調查發現，若未來是四人競逐局面，賴清德仍以二成八支持度暫居第一，二成力挺柯文哲，一成八屬意侯友宜，郭台銘以一成支持率殿後。
郭若入戰局 對柯影響大
分析顯示，郭台銘除吸引一成三中立選民支持，也讓一成七柯文哲支持者轉向，相對於侯賴支持者各有7%左右會轉投郭，郭台銘加入戰局對柯選情的影響高於賴侯。
調查也發現，對於四位可能總統參選人目前提出來的政見或政策，有二成一選民認為賴清德的政見最符合民眾的需求，比率高於柯文哲的一成六及侯友宜的一成三，僅6%青睞郭台銘的政見，3%覺得都不好，四成二無意見。
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