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APEC拜習會？王毅籲美創造更好條件

記者張文馨／華盛頓綜合報導

中國國家主席習近平是否會參加今年11月在舊金山舉行的APEC會議，成為觀察中美關係的指標。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回應關於出席APEC事宜，籲美「東道主的職責是創造更好的條件」；國務院發言人米勒(Matthew Miller)26日在例行記者會表示，期盼透過APEC峰會來尋求合作，這並不意味著美國不會在長期關切的領域發出不平之鳴。

同日，拜登政府宣布更新針對新疆的商業諮詢報告，並將新疆天棉基業紡織、新疆天山毛紡織與新疆中泰集團共三家中國企業，納入防止維吾爾族強迫勞動法的實體清單，限制產品進口。

王毅26日表示，中國是一個負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。他說，關於出席亞太經合組織的安排，中方正在與各方保持溝通，會適時正式發布消息。他並稱，中方期待，美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議的順利舉行，創造更好的條件。

米勒表示，王毅的說法與中方其他官員一致；至於美國的立場，他說，美國不會停止捍衛民主與人權，這並不妨礙與北京政府的對話，華府可以一邊提出對人權議題的關切，也可以與北京討論可能共同合作的領域。

米勒談到，國務卿布林肯(Antony Blinken) 6月訪問北京也是要確保美中擁有開放的對話，包含美國對中國言行的的關切，以及雙方在其他領域合作的可能性。

針對11月將在舊金山舉行的APEC峰會，米勒說，美國固然希望在多個領域尋求合作，但不意味著美國針對長期關切的事務，不會發出坦率的不平之鳴。

國務院更新2021年發布的新疆供應鏈商業諮詢報告稱，中方政府支持在新疆地區的強迫勞動等其他迫害人權行為，對供應鏈構成持續且廣泛的風險。國土安全部表示，目前已有27家中企位列實體清單，這些企業與新疆政府合作，迫害維吾爾等少數民族，即日起三家公司的產品將不得進口美國。

在今年舉辦的多場國際多邊會議中，美中元首「拜習會」都沒能實現，年底最後機會是在舊金山舉辦的亞太經合會(APEC)峰會。中國國家主席習近平是否會參加今年11月在舊金山舉行的APEC會議，成為觀察中美關係的指標。

此前傳出影響中美溝通的障礙之一是香港特首李家超能否出席APEC會議。時任港府保安局長的李家超在2020年被美國制裁、拒發簽證。李家超26日出席香港行政會議前說，他至今沒有收到邀請。

新疆 APEC 舊金山

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