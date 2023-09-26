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被起訴涉貪後首露面 梅南德茲喊清白：現鈔是積蓄

記者顏伶如／綜合報導
被控收賄的參議員梅南德茲25日在新州記者會上，矢口否認收受賄賂，並稱他將力證清白，不會辭職。(Getty Images)
被控收賄的參議員梅南德茲25日在新州記者會上，矢口否認收受賄賂，並稱他將力證清白，不會辭職。(Getty Images)

遭到聯邦大陪審團收賄起訴的民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)，25日在記者會上說不會辭去參議員職務，並稱家中被調查人員搜出的大量現金是個人積蓄；梅南德茲否認所有指控罪名，強調等所有事實都呈現之後，不但得以洗刷清白，也仍會是新州資深參議員。

25日的記者會是梅南德茲遭到聯邦起訴消息曝光後首度公開亮相，但沒有接受媒體提問；同樣遭到起訴的梅南德茲妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)並未現身記者會。

華爾街日報分析，2024年大選在即，梅南德茲起訴案讓民主黨大為頭疼，目前民主黨在參院僅享有51席對49席的些微多數。梅南德茲並未在記者會上說明是否角逐連任，但起訴案曝光之後，共和黨挑戰梅南德茲的聲勢看漲。

報導指出，梅南德茲這次起訴案讓民主黨相當難堪。2015年，梅南德茲涉嫌政治利益交換遭司法部起訴，但由於陪審團員無法達成共識，這起訴訟在2017年被法官裁定流審(mistrial)。訴訟落幕之後，民主黨變讓梅南德茲回歸團隊。

多位民主黨籍眾議員呼籲梅南德茲自行請辭，但截至25日下午為止，跟進呼籲的民主黨參議員卻只有費特曼(John Fetterman)與布朗(Sherrod Brown)。

起訴書指出，梅南德茲夫妻從2018年起接受商人賄賂，交換條件是幫忙影響犯罪案件結果、協助埃及官員取得數億美國援助。

調查人員去年在梅南德茲住家搜出48萬元現金，絕大多數藏在信封裡，放在保險箱、衣櫃或衣服裡。梅南德茲說，家人曾有財產在古巴被沒收的經驗，因此他在過去30年來經常從個人存款帳戶提領現金，放在家裡做為急難預備金。

1954年出生的梅南德茲，父母為古巴移民。

梅南德茲在記者會上說，從政紀錄顯示，他曾多次以侵犯人權、與俄羅斯關係日趨密切及破壞司法體制承擔責任向埃及究責。他自稱為抹黑攻擊的受害者，身為西語裔才遭打壓，對手不接受出身貧寒的拉丁裔第一代移民能夠成為參議員。

民主黨 參議員 古巴

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