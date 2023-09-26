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梅南德茲持有金條 去年才列參院財產申報

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報查閱參院財產申報紀錄，發現參議員梅南德茲幾乎未提及他擁有金條。圖為聯調局在他家中查獲的金條。(歐新社)
紐約時報查閱參院財產申報紀錄，發現參議員梅南德茲幾乎未提及他擁有金條。圖為聯調局在他家中查獲的金條。(歐新社)

紐約時報報導，涉嫌收賄而遭聯邦起訴的民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)，在參院財產申報中極少提及「黃金」(Gold)一詞，不過調查人員卻在梅南德茲住家搜出13塊金條，起訴書裡更26次寫到「黃金」。

聯邦檢察官在起訴書中描述梅南德茲如何上網搜尋黃金價格，梅南德茲妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)則前往珠寶店變賣黃金。起訴書附有梅南德茲住家被搜出的13塊金條照片，照片中可看到金條編號。

根據規定，聯邦參議員每年要向參院完成財產申報，梅南德茲的財產申報表格裡，極少使用「黃金」一詞，第一次提到「黃金」是去年申報時。

被控收賄的參議員梅南德茲25日在新州記者會上，矢口否認收受賄賂，並稱他將力證清白...
被控收賄的參議員梅南德茲25日在新州記者會上，矢口否認收受賄賂，並稱他將力證清白，不會辭職。(Getty Images)

紐約時報分析，從起訴書的三項收賄罪名指控看來，梅南德茲提供給參院的財產申報是否真實，引起質疑。聯邦檢察官在起訴書中指出，梅南德茲並未申報收受車貸款項、現金或金條。

聯邦檢察官在39頁起訴書中，描述範圍龐大的政治貪污脈絡，涉及美國對埃及的軍售與援助，梅南德茲則遭控利用參議員職務，幫忙為遭到犯罪起訴的嫌犯向聯邦檢察官、州檢察官關說，要求網開一面。

報導指出，如果梅南德茲隱匿收入以躲避參院道德特別委員會(Senate Select Committee on Ethics)注意，將構成犯罪。

鑽研選舉獻金法的華府競選財務律師卡波爾(Brett Kappel)說，蓄意提交不實財務申報，將面臨最高5萬元民事罰款，還可能因為觸犯「不實申報法」(False Statements Act)遭到起訴，罪名為聯邦重罪，最高將處以五年有期徒刑。

梅南德斯第一次在財務申報表提到「黃金」是2022年3月，為2020年紀錄提出修正，申報內容為他的妻子持有最高25萬元的金條。從修正內容來看，梅南德茲妻子獲得金條的時間大約是在兩人於2020年10月舉行婚禮的前後。根據檢方調查，2021年後她其實還有收到金條。

參院 參議員 紐約時報

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