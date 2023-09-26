喜萊莉警告拜登注意「攪局參選人」 憂第三黨瓜分票源

前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓警告拜登總統，要提防第三黨候選人吸走民主黨選票。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)25日報導，消息人士透露，前國務卿、2016年民主黨 總統候選人喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)本月在白宮私下會晤拜登 總統時提出警告說，必須嚴肅看待第三黨候選人的威脅，找出因應對策，以免民主黨選票在2024年大選中被第三勢力吸走，讓前總統川普坐享漁人之利。

報導指出，如今拜登陣營愈來愈感到威脅的壓力來源並不是共和黨參選人，而是來自小型政黨的「攪局參選人」(spoiler candidates)。

國家廣播公司最新全國民調顯示，一對一局勢下拜登與川普支持度以46%平手，但若出現第三黨候選人，川普則以39%支持度領先拜登的36%。

可能出現的第三勢力包括維權學者魏斯特(Cornel West)、「無標籤」(No Labels)組織、綠黨(Green Party)、自由黨(Libertarian Party)等；與白宮聯繫頻繁的多名消息人士說，第三勢力候選人可能參選，是拜登陣營內部現在最為頭疼的煩惱。

消息人士說，喜萊莉‧柯林頓這個月在白宮與拜登私下會晤時便提出警告說，要嚴肅看待第三黨候選人的威脅，找出因應之道。

報導指出，不少柯林頓盟友認為，2016年總統大選時，綠黨候選人史坦(Jill Stein)在幾個關鍵州吸走了原本支持民主黨的選票，衝擊了柯林頓的選情。

消息人士透露，拜登面臨的考驗包括，資金雄厚的「無標籤」組織可能搶走溫和派選民，魏斯特則可能瓜分民主黨基本盤，例如非洲裔選票與某些自由派白人選票，即使只是搶走少部分選票，影響也不容小覷。