9月上旬邊境攔截14萬人 料將續增

CBP數據顯示，9月1日至17日期間，邊境攔截的無證客人次達14萬2037人次，比上個月同個時期的12萬3777人次增長15%。(美聯社)

聯邦海關及邊境保護局(CBP)最新公布的數據顯示，9月1日至17日期間，邊境攔截的無證客 人次達14萬2037人次，比上個月同個時期的12萬3777人次增長15%；這些數據包括每日透過CBP One智慧手機應用程式(App)申請庇護預約者，最多達1450人，大部分仍為非法入境。

本周逾8000個無證客出現在德州 邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)，大量無證客抵達令邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)不堪重負。

伊戈帕斯和墨西哥 黑石鎮(Piedras Negras)的居民表示，雖然他們的社區多年來一直是無證客路線的一部分，但當前的無證客數量非比尋常，本周抵達的無證客表示他們在路途中有組織地前進。

來自宏都拉斯的39歲無證客佛羅雷斯(Eric Flores)表示，墨西哥雷諾薩(Reynosa)、華瑞茲市(Ciudad Juarez)現在的情況很艱難，他與約3000人一同搭火車從墨西哥市(Mexico City)前來，這一大群人隨後在不同的邊境城市分散。

部分抵達邊境的無證客在穿越格蘭德河(Rio Grande)前只停下來吃一頓快餐，也有人像佛羅雷斯一樣等待預約，「我們正在等待上帝給我們信號，讓我們預約獲批准，以合法過境。我們想要的是美國夢，工作養家，而不是傷害這個國家。」

墨西哥外交部長艾麗西亞·巴爾塞納(Alicia Barcena)在紐約的記者會上表示，在德州艾爾帕索市(El Paso)對面的墨西哥華瑞茲市，其庇護所已經容納95%的人數，她表示墨西哥政府對於邊境關閉及無證客數量增加「非常擔憂」，應該採取更多措施，限制通過「達連隘口」(Darien Gap)的無證客。

根據22日公開的數據，8月邊境巡邏隊在墨西哥邊境逮捕18萬1509人，比7月增加37%，但與去年8月相比無太差別，並且遠低於12月的高峰逾22萬人。有小孩的家庭加速增長，共逮捕9萬3999次，高於6月3萬1487次，及7月的6萬454次。