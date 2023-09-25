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微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

搶救拜登 網軍主打「酷老喬」迷因 攻年輕票

記者顏伶如／綜合報導
重量級自由派團體投入大手筆宣傳經費，重新包裝拜登。（路透）
重量級自由派團體投入大手筆宣傳經費，重新包裝拜登。（路透）

拜登總統去年曾在社群網站被冠上「黑暗布蘭登」(Dark Brandon)的揶揄封號，如今重量級自由派團體投入大手筆宣傳經費，希望「酷老喬」(Joe Cool)能成為拜登網路迷因圖(meme)、短片與其他社群影像的新標籤。

自由派組織「進步現在」(ProgressNow)推出7000萬規模的宣傳計畫，要讓拜登總統網路形線變酷，白宮高層官員對於這項行動予以肯定。

Politico新聞網站報導，「進步現在」宣傳計畫旨在協助拜登以及低知名度民主黨候選人提升數位平台的網路形象，進而爭取選民支持。具體措施包括在左派支持者之間創造相互取暖的「回聲室」(echo chamber)，以便跟在社群媒體早就火力全開的右派互別苗頭。

報導分析，從更深遠的角度來看，這項宣傳計畫堪稱一項重要測試，看看民主黨能否為美國史上最高齡現任總統重新包裝，成功地爭取選民支持。多項民調結果均顯示，美國選民對拜登年齡抱持疑慮，希望民主黨能推派其他人選出馬角逐總統。

「進步現在」核心計畫包括推出名叫「擴音器」(Megaphone)的應用程式，使用者下載後可瀏覽一系列「進步現在」製作的自由派立場迷因圖、影片、圖像等，然後自行打上標題，用來透過社群媒體快迅傳播。

白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)說，「進步現在」是支持拜登政策的重要夥伴。她說，這項計畫讓民眾更加方便透過草根脈絡，在社區展開具有說服利的數位溝通，對2024年大選以及未來都是非常有效的輔導行動。

「進步現在」高層主管坦承，多年來自由派在網路宣傳戰場不敵保守派，前總統歐巴馬原訂推出與選民溝通的新形式，但隔了十年後，民主黨到了拜登任內仍無進展；「進步現在」在10個決戰州共計聘請65名數位動員專家，領導義工團隊透過「擴音器」大量分享網路訊息。「進步現在」預期到了2024年秋季，這支草根網軍全國義工人數將擴大至1萬3000人。已經展開的測試發布，包括強調拜登的經濟政績。

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