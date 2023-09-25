搶救拜登 網軍主打「酷老喬」迷因 攻年輕票

重量級自由派團體投入大手筆宣傳經費，重新包裝拜登。（路透）

拜登 總統去年曾在社群網站被冠上「黑暗布蘭登」(Dark Brandon)的揶揄封號，如今重量級自由派團體投入大手筆宣傳經費，希望「酷老喬」(Joe Cool)能成為拜登網路迷因圖(meme)、短片與其他社群影像的新標籤。

自由派組織「進步現在」(ProgressNow)推出7000萬規模的宣傳計畫，要讓拜登總統網路形線變酷，白宮 高層官員對於這項行動予以肯定。

Politico新聞網站報導，「進步現在」宣傳計畫旨在協助拜登以及低知名度民主黨 候選人提升數位平台的網路形象，進而爭取選民支持。具體措施包括在左派支持者之間創造相互取暖的「回聲室」(echo chamber)，以便跟在社群媒體早就火力全開的右派互別苗頭。

報導分析，從更深遠的角度來看，這項宣傳計畫堪稱一項重要測試，看看民主黨能否為美國史上最高齡現任總統重新包裝，成功地爭取選民支持。多項民調結果均顯示，美國選民對拜登年齡抱持疑慮，希望民主黨能推派其他人選出馬角逐總統。

「進步現在」核心計畫包括推出名叫「擴音器」(Megaphone)的應用程式，使用者下載後可瀏覽一系列「進步現在」製作的自由派立場迷因圖、影片、圖像等，然後自行打上標題，用來透過社群媒體快迅傳播。

白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)說，「進步現在」是支持拜登政策的重要夥伴。她說，這項計畫讓民眾更加方便透過草根脈絡，在社區展開具有說服利的數位溝通，對2024年大選以及未來都是非常有效的輔導行動。

「進步現在」高層主管坦承，多年來自由派在網路宣傳戰場不敵保守派，前總統歐巴馬原訂推出與選民溝通的新形式，但隔了十年後，民主黨到了拜登任內仍無進展；「進步現在」在10個決戰州共計聘請65名數位動員專家，領導義工團隊透過「擴音器」大量分享網路訊息。「進步現在」預期到了2024年秋季，這支草根網軍全國義工人數將擴大至1萬3000人。已經展開的測試發布，包括強調拜登的經濟政績。