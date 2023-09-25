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最高軍事首長 密利將軍將卸任 外界評價兩極

編譯潘勛／綜合24日電
出身陸軍的參謀首長聯席會議主席密利將軍，即將卸任，各界對他評價，有褒有貶。(美聯社)
出身陸軍的參謀首長聯席會議主席密利將軍，即將卸任，各界對他評價，有褒有貶。(美聯社)

陸軍上將密利(Mark Milley)將由參謀首長聯席會議主席一職卸任，推崇他的人表示，他出力挽救國家民主，但批評者說，他拖著軍方更陷入國家有毒的政治；華盛頓郵報24日報導，密利帶領軍方度過川普任內心驚肉跳的最後幾個月、阿富汗災難式撤軍，以及冒極大風險與俄國對峙，外界對他看法兩極，毀譽參半。

讚賞密利的人說，川普任內的最後時光，想顛覆民主及憲政法治，密利帶領軍方遠離2020年選舉的紊亂；協調國防部援助烏克蘭，各方面卓有佳績；華郵認為，密利可以自稱，川普本想對軍隊下達違法的命令，是他制止的，那些命令「本就不該奉行」。

批評他的人說，軍方的角色不應涉及黨派，密利卻擴張軍方的分際，一再涉及遭人熱議的爭辯；軍方的公共支持度受到質疑，他還拖著軍方陷入政爭。有人認為，密利很在乎自己的歷史功過，到了明目張膽的地步。

對密利參聯主席任內表現的描述，是華郵採訪十多名川普、拜登政府政治任命的高級官員、退休將領、其他華府圈內人，總結而得。總的來說，他們形容密利敢放話、雄心勃勃，對軍方優先任務有他的看法，調和鼎鼐時觸怒了一些人；失去川普的青睞，卻在拜登政府找到立足之地，總是在華府的毒蠱粥裡進退周旋。

密利透過發言人，拒絕對外界描述的他發言置評。

川普顯然注意到密利即將退休的新聞報導，22日透過自己的社媒說，密利的去職「全民共慶此時！」他罵密利「糟透了」；總統過渡期間，在川普政府官員授權下，密利打電話給中國官員，保證說美國很穩定，此時被川普形容為「叛國行為」、「如此邪惡，要是在古代，應處死刑！」

密利並未公開回應川普的指控；話雖如此，他以前說過，存心傷害五角大廈的批評「敲鑼打鼓」、「依我看來，是存心蓄意想抹黑高階將領及軍方高層，把軍隊政治化」。

布希及歐巴馬兩位總統時代的參聯主席穆倫(Mike Mullen)形容，不管何時，那份差事總是異常困難，密利遭逢的挑戰比多數人更大，總統交接期「行為近乎英勇」。

密利 川普 拜登

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