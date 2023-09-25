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拜川民調差距 華郵也意外 問法恐也影響結果

編譯高詣軒／綜合24日電
如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）
如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）

華盛頓郵報和美國廣播公司(ABC)的最新民調指出，擬角逐明年大選的總統拜登、前總統川普分別獲42%、52%登記選民支持。ABC於24日報導，除了拜登施政受質疑、川普起訴案刺激基本盤支持外，民調問題順序及選民想藉民調表達對參選人的喜惡等因素，皆可能影響民調數字。

先問表現 才問支持度

ABC報導，考量到距離大選還有一年多，本次民調先提問拜登和川普的表現、經濟觀感、烏克蘭援助、人工流產、政府關門等多項議題，才問及參選人支持度。上述問題多不利拜登，可想見會有較少選民表達支持。然而，選民對多項議題的不滿確實存在，凸顯拜登未來選戰的挑戰。

討厭拜登 但不挺川普？

多項民調顯示，如果今天投票，川普贏過拜登的比例 越來越高。(美聯社)
多項民調顯示，如果今天投票，川普贏過拜登的比例 越來越高。(美聯社)

另外，選戰初期的支持度不具太大預測意義，選民或將民調視為傳遞參選人喜好訊息的機會。拜登不太受民眾歡迎，對其連任的質疑甚囂塵上，許多選民無論明年投給誰，可能皆會在此時表達對拜登的不滿。又如，認為川普依憲法不應回鍋白宮的民眾當中，近兩成稱支持川普而非拜登。ABC認為，這類人表達的似為厭惡拜登，卻非支持川普。

華郵亦稱本次民調的拜川支持度差距「令人意外」，和其他機構民調不同。華郵和ABC在5月的民調顯示，川普的選民支持度僅高出拜登6個百分點。報導指出，測出離群值的民調偶而會因隨機錯誤或「無反應」問題而出現。

另外，本次民調受試者中，傾向支持共和黨者比支持民主黨者多出4個百分點；比起近期其他民調，共和黨傾向的比率略高。

民調 拜登 川普

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