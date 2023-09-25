民調輸川普 拜登弱點：經濟、移民、太老

民調顯示，拜登經濟、移民政策施政滿意度各為30%及23%，雙雙創下任內新低。圖為紐約的無證移民露宿街頭。(美聯社)

最近公布的國家廣播公司(NBC)民調 、美國廣播公司(ABC)及華盛頓郵報(Washington Post)聯合民調均明顯反映拜登 總統的弱點，如果2024年大選是拜登與前總統川普 再度對決，則這兩則民調都顯示拜登處於劣勢。

NBC民調中，拜登與川普的支持度46%平手，但是ABC及華郵的聯合民調，拜登支持度42%，落後於川普的52%。

Politico新聞網站分析，拜登以42%支持度落後於川普51%的懸殊結果，與近來其他民調差異極大，真清晰政治(Real Clear Politics)網站顯示川普平均領先1.1個百分點，可見ABC及華郵結果屬於離群值(outlier，又稱異常值)。

拜登經濟、移民政策滿意度 雙創新低

ABC報導指出，這項聯合民調統計顯示，拜登經濟、移民政策施政滿意度各為30%及23%，雙雙創下任內新低，從整體施政滿意度來看，不滿意受訪者高達56%，滿意僅37%，相差19個百分點。44%受訪者說，自從拜登上台以來，個人財務狀況變得更糟糕，這是ABC及華郵聯合民調從1986年推出以來，歷任總統評價最差的一次。

74%：拜登若再做一任 年齡實在太大

如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）

選民對於拜登移民政策的表現，滿意度比經濟政策更低，僅23%受訪者對移民政策表現表示滿意，不滿意者高達62%。約有74%受訪者說，拜登如果再做一任，年齡實在太大。

NBC民調結果，同樣顯示拜登的弱點包括年齡、施政滿意度低迷，就連民主黨基本盤主要族群，對於拜登參選2024年大選都感到興趣缺缺。統計顯示，不到40%選民對拜登的經濟施政感到滿意。

共和黨方面，這兩項民調均顯示，川普在共和黨初選幾乎碾壓所有對手。

ABC：拜登近期陷負面消息 影響滿意度