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民調輸川普 拜登弱點：經濟、移民、太老

記者顏伶如／綜合報導
民調顯示，拜登經濟、移民政策施政滿意度各為30%及23%，雙雙創下任內新低。圖為紐約的無證移民露宿街頭。(美聯社)
民調顯示，拜登經濟、移民政策施政滿意度各為30%及23%，雙雙創下任內新低。圖為紐約的無證移民露宿街頭。(美聯社)

最近公布的國家廣播公司(NBC)民調、美國廣播公司(ABC)及華盛頓郵報(Washington Post)聯合民調均明顯反映拜登總統的弱點，如果2024年大選是拜登與前總統川普再度對決，則這兩則民調都顯示拜登處於劣勢。

NBC民調中，拜登與川普的支持度46%平手，但是ABC及華郵的聯合民調，拜登支持度42%，落後於川普的52%。

Politico新聞網站分析，拜登以42%支持度落後於川普51%的懸殊結果，與近來其他民調差異極大，真清晰政治(Real Clear Politics)網站顯示川普平均領先1.1個百分點，可見ABC及華郵結果屬於離群值(outlier，又稱異常值)。

拜登經濟、移民政策滿意度 雙創新低

ABC報導指出，這項聯合民調統計顯示，拜登經濟、移民政策施政滿意度各為30%及23%，雙雙創下任內新低，從整體施政滿意度來看，不滿意受訪者高達56%，滿意僅37%，相差19個百分點。44%受訪者說，自從拜登上台以來，個人財務狀況變得更糟糕，這是ABC及華郵聯合民調從1986年推出以來，歷任總統評價最差的一次。

74%：拜登若再做一任 年齡實在太大

如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）
如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）

選民對於拜登移民政策的表現，滿意度比經濟政策更低，僅23%受訪者對移民政策表現表示滿意，不滿意者高達62%。約有74%受訪者說，拜登如果再做一任，年齡實在太大。

NBC民調結果，同樣顯示拜登的弱點包括年齡、施政滿意度低迷，就連民主黨基本盤主要族群，對於拜登參選2024年大選都感到興趣缺缺。統計顯示，不到40%選民對拜登的經濟施政感到滿意。

共和黨方面，這兩項民調均顯示，川普在共和黨初選幾乎碾壓所有對手。

ABC：拜登近期陷負面消息 影響滿意度

ABC分析，拜登民調落後與施政滿意度不佳、民眾對經濟感到不滿、移民危機、高齡問題等因素都有關係，這些問題都在最近的新聞報導裡獲得廣泛討論，社會大眾關注焦點都是拜登的負面消息；相形之下，川普則利用遭到犯罪起訴的案件來鞏固基本盤，聲稱自己遭到政治迫害，川普也享受著在媒體報導裡被說是共和黨初選領先者的正面形象光環。

如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）
如果2024年大選是拜登與川普再度對決，兩大民調都顯示拜登處於劣勢。（美聯社）

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