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無證客紛湧藍州 民主黨人陷分歧

編譯潘勛／綜合23日電
對於愈來愈多無證移民湧入紐約等城市，民主黨人看法分歧。圖為紐約的無證移民露宿街頭。(美聯社)
對於愈來愈多無證移民湧入紐約等城市，民主黨人看法分歧。圖為紐約的無證移民露宿街頭。(美聯社)

共和黨主政的南方各州州長把無證移民載往北方，隨著愈來愈多移民進入紐約市一般的自由派城市，民主黨為新一波移民開始出現分裂，他們絞盡腦汁想了解移民體制功能不良帶來的影響，另感受到大致上發生於幾千哩外的獨特問題。

紐約時報報導，85歲的愛莉莎‧帕塔(Alisa Pata)住在曼哈頓，一輩子支持民主黨，花在操心川普的時間遠比移民多。只是現在移民源源不絕來到紐約市，這個光景開始改觀；她認為移民來美太多了，拜登該有所作為，讓邊界更牢固一些，美國容納不下全世界人，只能收容這麼多。

但也支持拜登總統、24歲的丹妮葉‧賈杜尼歐(Daniela Garduño)觀點與帕塔相反。她表示，聽到民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)說尋求庇護者會「摧毀紐約市」，就覺得難受，因為讓她回想起故鄉德州的保守派政治人物。

律師助理的賈杜尼歐表示，自己前來紐約，就是希望政治能更自由派，「沒想到現在呼應的人一樣多」。

最令人吃驚的是：針對移民源源不絕而出現的辯論，很多不是發生在搖擺州，或者戰場州的市郊郡區，而是在全國族群最多元、力挺民主黨的深藍角落。

紐約、波士頓及芝加哥都是民主黨的據點，三個城市20多人受訪，大多數接納移民，認為移民是逃離困苦絕望的處境而來。他們大致讚美拜登政府的決定，把暫時保護地位擴大給47萬2000名委內瑞拉人，讓他們在美合法工作18個月。很多人表示，相信新來的人應該獲准試著自給自足，而且認為有很多可以取得的工作。

但是很多人對民主黨高層管理新來者表達不滿，有些人擔憂拜登政府的新命令，只會鼓舞更多人前來。

芝加哥退休人士凱利(Charles Kelly)表示，芝城有各式各樣的空住宅，可以把新來者安置到那邊，讓他們工作；很多新移民睡在人行道，他很好奇為何要這樣。

凱利同時認為，邊界應暫時封閉，讓各城市有時間安頓目前已到的移民；川普一度提過這個政策，但政策面臨很大的法律障礙。

移民 民主黨 拜登

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