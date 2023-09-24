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「美國邊境政策未變」 國安部長：非法入境仍應遞解出境

編譯俞仲慈／綜合23日電
面對中南美洲無證移民偷渡入境幾乎失控的趨勢，國土安全部宣布當局將部署現役部隊駐守美墨邊界。圖為美國海關與邊境保護局人員為無證移民辦理登記手續。(美聯社)
面對中南美洲無證移民偷渡入境幾乎失控的趨勢，國土安全部宣布當局將部署現役部隊駐守美墨邊界。圖為美國海關與邊境保護局人員為無證移民辦理登記手續。(美聯社)

據美聯社報導，國土安全部20日宣布，對於7月31日前抵達邊境的47萬2000委內瑞拉人，給予臨時合法身分，但之後的偷渡者仍將遞解出境，白宮也宣布增派800名現役軍人駐守南部邊境。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)強調美國邊境政策並未改變，並警告偷渡者將被遣返：「我們的邊界沒有開放，非法入境且沒有合法居留身分的人，將被立即遞解出境。」

由於大批委內瑞拉人非法入境，引發一波移民危機， 因此白宮授權國土安全部對於2021年3月至今年7月31日入境、約47萬2000名委內瑞拉人，核發臨時保護身分(temporary protected status, TPS)。

梅奧卡斯強調：「重要的是委內瑞拉人需要明白，2023年7月31日以後抵達邊境，沒有資格獲得此項保護，相反地，只要被發現沒有合法居留文件，他就會被驅逐出境。」

不過前總統川普任內代理國土安全部長沃爾夫(Chad Wolf)仍指控梅奧卡斯大開方便之門，等於鼓勵更多委內瑞拉人偷渡：「此舉激勵愈來愈多人(偷渡)，因為你給了他們想要的好處。」

委內瑞拉歷經十年政治社會的動盪，數百萬人深陷貧困，導致至少730萬人離鄉背井，甚至不遠千里、冒險偷渡美國，根據統計，2021年和2022年獲得TPS臨時身分的委內瑞拉非法移民約有24萬2000人。

根據聯邦海關及邊境保護局(CBP)統計，本月份委內瑞拉偷渡客蜂擁而至，數量超過以往，9月17日以前，邊境共有2萬5777次逮捕紀錄，比上個月同期增加63%，其中絕大多數是非法偷渡。

有鑒於此，白宮宣布增派800名現役軍人至南部邊境，協助國土安全部執行任務，並負責「後勤和支援工作，以便讓更多CBP人員和主管得以落實其授予的任務和職責。」

據了解，國防部已動員2500名國民兵，協助處理邊境事務，還有2萬4000名CBP人員與2600名非軍事人員也調派並駐守在邊境。

偷渡客 國土安全部 白宮

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