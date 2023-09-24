普通護照申辦至少等10周 國務院：出國宜提前半年申請

申辦美國護照費時的情形仍未改善。國務院提醒民眾最好在出國旅遊前的六個月就申請，以免延誤。(美聯社)

隨著新冠疫情 緩和以及各國重新開放，民眾的報復性外遊導致申領護照驟然激增，2023年，美國人申辦護照的數量創下歷史新高，處理時間自然也更長。國務院 建議民眾在外遊或護照到期前六個月就要申辦護照。

國務院發言人說，在2022財年共發出創紀錄的2200萬本護照，預計在9月30日結束的2023財年，將會打破這個紀錄。

國務卿布林肯 今年3月曾在國會作證說，護照申請量「史無前例」，正常來說申請量會隨著季節的變化而改變，其中以3月到夏季末達到高峰，然而現在基本上全年都是高峰期。

現在辦理普通護照需要10到13周，另外還需要一個月的郵寄時間。

面對申辦護照時間漫長，國務院發言人希望民眾在準備外遊前做好規畫，尤其是一些不能退款的旅遊計畫，更要做好護照辦理，至少在外遊或護照到期前六個月就要申請新護照。

目前申領普通護照規費是130元，若是首次申請還須額外支付35元接受費(acceptance fee)。

若有急事而趕不及在正常時間內取得護照時，可以額外支付60元申請護照加急處理，在七至九周內取得。

在新冠疫情爆發之前，加急護照只需要二到三周時間，常規護照處理需時六至八周，國務院希望在年底前恢復到這個時限。

不過這還只是包括印刷在內的護照的處理時間，郵寄所需的一個月時間另計。

若有需要，可額外支付19.53元郵寄加急服務，一到兩天內可寄到，此外還可以向美國郵局(USPS)購買國內快遞(Priority Mail Express)服務，更快發送護照。

在某些情況下，民眾能夠進一步加快申領過程，其中包括生死攸關的事情，這適用於未來三個工作天之內出國且符合緊急情況的人。

美國護照的效期一般為10年，若是16歲以下者有效期為五年。