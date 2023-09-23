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美對中301關稅審核 戴琪曝進度：盼年底前完成

編譯中心／綜合22日電
貿易代表戴琪22日表示，希望在今年年底前完成對中特別301條款關稅的審核。(路透)
貿易代表戴琪22日表示，希望在今年年底前完成對中特別301條款關稅的審核。(路透)

貿易代表戴琪(Katherine Tai)22日在大西洋理事會舉行的一個論壇上表示，鑑於美中經濟關係的重要性，她的辦公室正在慎重評估如何重新平衡世界上兩個最大經濟體之間的貿易關係，希望在今年年底前完成對中特別301條款關稅的審核。她說，她已通過雙方所有的渠道表明了渴望與中國高層官員會面的態度。不過，戴琪否認美國在貿易和產業政策方面正在「抄中國的作業」。

戴琪當天透過視頻參加大西洋理事會的跨大西洋地緣經濟論壇時被問到，她的辦公室對川普政府時期開始的對中國產品加徵的特別301條款關稅是否有必要繼續下去審核了一年以後，是否即將做出決定。

戴琪回答說：「我們正在進行一個強有力的跨部門審核流程。我們向公眾徵求了有關我們整個經濟的意見。我們有一個公開的公眾意見徵詢期，該徵求意見期已於早些時候結束。今年收到約1500條評論，我們正在非常仔細地瀏覽這些評論。」

戴琪表示，對特別301關稅的審核，不僅是看這些關稅是否必要，也涉及它們對保護美國工人以及經濟利益是否有效。她強調，拜登政府對美中關係的管理採取極為嚴肅認真的態度，尤其是如何平衡美中經貿關係，而且鑑於這個關係的重要性和複雜性，需要慎重對待。

她說：「審核工作的核心是認識到美國和中國的經濟，就其規模、份量和在世界經濟中的重要性而言，這兩個經濟體在結構上非常不同，建立在非常不同的哲學基礎上。因此，我們如何能夠實現對世界富有成效和建設性的共存，這不是一個容易的問題，我認為答案也不容易。但就這次特別的關稅審核而言，這是我們為管理這種關係而採取的更大行動的一部分。」

在被追問是否可以期待在近期能看到這方面的行動時，戴琪說：「我們的目標是希望在今年年底前完成這項工作。」

戴琪就任以來一直未訪問過中國，她被問及近期是否會訪中時說，她希望與中國新一屆領導人會面，但最重要的是雙方之間保持溝通。

在對話中，戴琪也表達對歐盟最近宣布調查中國的電動汽車補貼政策的支持。

戴琪 關稅 拜登

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