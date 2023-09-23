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只剩5天斡旋 聯邦政府月底恐停擺 白宮指示做好準備

記者顏伶如／綜合報導
眾議長麥卡錫飽受內外夾擊，但仍拿不出具體解決辦法。（美聯社）
眾議長麥卡錫飽受內外夾擊，但仍拿不出具體解決辦法。（美聯社）

預算法案難產，共和黨籍眾議員出城度周末，聯邦政府本月底恐怕躲不過停擺命運，白宮22日已指示聯邦機構做好準備；美聯社報導分析，如何讓聯邦政府有經費得以維持運作，眾院共和黨團仍然束手無策，一旦聯邦服務中斷，政治與經濟層面都將付出慘重代價。

眾院共和黨議員出城度周末

除非眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)能說服態度強硬的共和黨極右派，先讓臨時支出法案得以在眾院表決通過，並且持續進行預算磋商，否則9月30日之後聯邦政府便將因為預算用罄而關門。

麥卡錫的策略是，26日眾院復會後，將同時推動多項預算法案，但只剩五天斡旋空間。他對媒體說，眾院同僚正在努力中，希望26日能有進展，讓多項法案過關。

麥卡錫說，雖希望避免政府關門，但極右派陣線目前占上風；許多極右派成員與前總統川普立場一致。

面臨聯邦政府關門危機衝擊的項目包括為軍人與執法人員薪俸、食品安全與糧食補助計畫、航空旅遊與護照申辦等，美國經濟恐受重挫。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，倘若聯邦政府員工沒有薪水可領，將是共和黨的錯。她說：「我們想傳達的訊息是，這根本不應該發生。」

尚皮耶說，共和黨應該善盡職責，維持重大計畫持續進行，政府維持運作。

白宮指示聯邦機構做好準備

國會民主黨團呼籲共和黨盡快化解政府關門危機。圖為9月20日黨團在倒數10天舉行記...
國會民主黨團呼籲共和黨盡快化解政府關門危機。圖為9月20日黨團在倒數10天舉行記者會。（Getty Images）

10月1日將是新會計年度開始，但預算經費迄今沒有到位。白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)官員說，已建議聯邦機構檢討並更新關門備案。美聯社報導，這個步驟代表著聯邦員工下周可能收到被迫放無薪假(furloughed)的通知。

拜登總統將政府可能關門的過錯歸咎於共和黨眾議員，並說今年6月已經敲定協議，內容包括凍結政府舉債上限到2025年初，但現在共和黨眾議員又要求進一步刪減預算。

拜登日前在馬里蘭州一場演說中表示：「他們又來這一套，違反承諾，揚言要刪更多預算，威脅讓政府再次關門。」

預算 共和黨 眾院

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